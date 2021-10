Damien Abad, député LR, dénonce "les propos pas acceptables de Gilles Platret"

Ca secoue fort au sein du parti Les Républicains, confronté à lui-même et surtout à son aile droite dont la visée idéologique s'approche toujours plus de la ligne du Rassemblement National. Ce jeudi matin, répondant à Laurence Ferrari, Damien Abad, député de l'Ain et Président du groupe des Républicains à l'Assemblée Nationale s'est dit "en total désaccord" par les propos formulés par le maire de Chalon sur Saône. Des propos qualifiés de "pas acceptables", "ce n'est pas en faisant un clin d'oeil ou un appel du pied à Eric Zemmour ou madame Le Pen qu'on attirera les électeurs vers nous. La droite n'a pas à courir après l'échalotte. La droite doit porter des convictions fortes. Je condamne ce genre de propos qui ne font que fracturer les Français".

L.G