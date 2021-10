Boules Lyonnaises : Les Chalonnais brillent au concours vétérans de Beaune

C’est un concours très relevé qu’avait organisé le club de boules lyonnaises Beaunois, jeudi 7 octobre, sur toute la journée. Jean Claude Fontaine, président, assisté des membres du club, Serge Serafin et Philippe Buffey étaient plus que satisfaits pour ce concours 20 quadrettes vétérans, qui affichait complet sur invitation de la société et qui se déroulait au boulodrome de Beaune.

Jeudi, à partir de 8 heures 30, organisé en 2 parties le matin sur un temps de 1 heures 30 et 1 partie l’après midi sur un temps de 2 heures, les équipes ont assuré le spectacle jusqu’au terme du concours devant un public venu nombreux.

Des joueurs concurrents des départements voisins de la Côte d’Or, du Jura (Poligny, Conliège, Lons-le-Saulnier), de la Nièvre (Auxonne), et de la Saône-et-Loire (Cheminots, Boule d’Or, Uchizy, Saint-Germain-du-Bois) mais aussi les club d’Avallon, de Belfort, sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes locaux ( Beaune, Chenôve, Gray, Seurre…)

Après trois parties effectuées par chaque équipe, le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Résultat des chalonnais à ce concours

1er Boule Cheminots 3 parties gagnées + 30 points

3ème Boule d’Or chalonnaise 3 parties gagnées ( 6 à 4 au temps, Seurre 12 à 8 au temps et Chenove 13 à 11) + 18 points

J.P.B