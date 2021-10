HOPITAL DE CHALON - Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire se dit "très attentive et mobilisée sur le dossier"

Le sénateur Marie Mercier, "particulièrement sensibilisée à la question de l'Hôpital public et alertée par ses confrères de la situation catastrophique des blocs opératoires à l'Hôpital de Chalon, est évidemment mobilisée sur le sujet. Elle a entre autres mis en garde le Ministre de la Santé Olivier Véran sur la disparité de rémunération des médecins anesthésistes entre les établissements publics et privés. La situation actuelle met en danger nos patients. Où sont la prise en charge et le soin que nous leur devons ?" a tenu à préciser Marie Mercier, suite à la publication de l'article d'info-chalon.com ce vendredi matin.