Assemblée Générale de la Boule d’Or : Un club où on a le mérite de se dire les choses

Vendredi, à 17 heures 30, s’est tenue dans l’enceinte du « Clos Papillot » situé allée des Granges Forestiers à Chalon-sur-Saône, l’Assemblée Générale de l’Association du club de « la Boule d’Or, qui fort de ses 112 ans d’existence (1909), reste un club avec un nombre de licenciés constants grâce à ses nouveaux adhérents.

Lors de son A.G qui se déroulait pour la 4e année consécutive en plein air sous son barnum, c’est plus d’une trentaine d’adhérents qui faisaient face à la tribune composée de gauche à droite de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des sports, de Georges Desbrosses, Vice-président représentant Bruno Girard, Président du club, absent pour problème de santé, de Daniel Diry, secrétaire, de Patrice Oger, trésorier, Philippe Finas, Adjoint en charge des sports et de Paul Charles, représentant Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S (absent). On notait également la présence de Pascal Prudhomme, Président du secteur boulistes 2.

L’Assemblée Générale commençait par l’introduction d’une lettre rédigée par le président Bruno Girard énoncée par Georges Desbrosses (après les remerciements à toutes les autorités présentes) :

« Bruno vous prie de bien vouloir accepter ses excuses, ça lui coûte énormément de ne pas être présent aujourd’hui. Il remercie l’ensemble des membres du bureau d’avoir supporté tout au long de la saison ses nombreuses absences. Il précise : « Souhaitant rester honnête envers vous tous, je me dois de vous informer de ma santé actuelle. Il y a cinq mois, on m’informe que j’ai contracté une leucémie et un traitement relativement lourd commence. A savoir : tous les mois je dois me rendre à l’hôpital pour 7 jours de suite, 14 injections de chimiothérapie et divers autres traitements. Récemment, on m’a informé que le traitement serait à vie. Vous comprendrez mieux, j’en suis sûr, que la présidence du club que vous m’avez confié, je ne peux l’assumer pleinement. Si mes nombreuses absences devaient perdurer, je me verrai dans l’obligation non pas de quitter le club mais de laisser la présidence. Je reste persuadé que la nomination d’un nouveau président ne posera pas de problème et que notre club continuera de progresser ! ».

Réponse collégiale des membres du bureau donnée par Georges Desbrosses suite à la lettre du président Girard : « Le bureau a décidé à l’unanimité, de laisser et quelque soit son état de santé la présidence à Bruno Girard ! Il sera épaulé par les membres du bureau pour le bon fonctionnement du club ! ». (applaudissements nourris)

S’en suivait la présentation du rapport financier présenté par le trésorier du club, Patrice Oger : Niveau dépenses pour l’année 2020 / 2021, total de 5142, 90 et pour les recettes un total de 6314 euros pour un exercice excédentaire de 1171 euros. Il félicitait l’ensemble du club et ses adhérents qui participent à la vie financière du club et Daniel Chevrey son trésorier/adjoint pour la tenue des comptes.

Sommes certifiées par les vérificateurs de compte Patrick Guichard et Alain Montoiret.

Bilan financier qui sera ensuite adopté à l’unanimité !

S’en suivait un discours musclé sur les précisions du séjour en Suisse par un membre du bureau (JPB) du Club de la Boule d’Or.

Enfin un compte rendu d’activités 2018/2019 était présenté par le secrétaire Daniel Diry qui a fourni certaines explications sur le fonctionnement du club, le nombre d’adhérents, les nouveaux adhérents : « Pour les licences de la nouvelle saison, il faut savoir que nous allons rester autour de 40 licenciés car nous en avons encore 3 à 4 en attente. Il faut savoir que la fédération et le CBD 71 vont nous reverser de l’argent pour les licences, c’est pour cela que cette année, vous avez profité d’une réduction sur les licences de cette saison là ! Par exemple pour les gens qui ont une licence M4, on leur a enlevé 17 euros et pour ceux qui ont une licence loisir, on leur a enlevé 17 euros, soit 38 euros au lieu de 55 euros pour une licence M4 et 19 euros au lieu de 25 euros pour la licence loisir. Au niveau des manifestations, nous en avons planifié 14 dont 3 importantes : La première, c’est la sortie cabaret voulue par Bruno ! La deuxième, c’est l’inauguration des nouveaux jeux (reportée pendant 2 ans) qui devrait avoir lieu au mois de mai. La troisième, c’est la grosse manifestation concernant l’organisation du ‘fédéral doublette’ qui nous a été confiée par le secteur 2 dont nous nous allons faire au mieux pour le réussir ! Je passe la parole maintenant à Dominique Melin. Je vous remercie ! »

Compte rendu d’activité voté à l’unanimité !

Dominique Melin : « Mesdames et messieurs, merci à tous de votre présence et merci aux membre du bureau de m’avoir invitée. Je représente bien sûr Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et j’aurai bien sûr une pensée pour votre président Bruno, touché par la maladie. Bien sûr, on lui souhaite un très bon rétablissement et le meilleur, même s’il lui reste un long chemin à parcourir ! En tous cas, je voudrais vous féliciter pour ce que vous avez entrepris, c'est-à-dire de considérer que malgré sa maladie et sa présence compliquée par son traitement, vous avez décidé de continuer à ce que Bruno soit le président et cela je vous en félicite parce que c’est une très belle attention et je suis certaine qu’il va être touché par ce que vous venez de lui proposer. Alors merci à vous ! ». Elle terminait son allocution en donnant des explications sur le fonctionnement du boulodrome et son ouverture prévue le 18 octobre et le souhait d’une bonne saison à tous.

Paul Charles : « Je représente Thierry Thevenet, le président de l’O.M.S qui n’ pas pu venir aujourd’hui. Je suis impressionné par le nombre d’adhérents qui sont présents ici ce soir. Vous êtes 44 licenciés, je compte pas loin de 35 personnes présentes donc bravo, ce n’est pas dans toutes les associations que l’on voit cela. Je voulais juste vous rappeler sous quelle forme l’O.M.S peut vous aider ; d’abord par les aides quand vous avez des manifestations ou des anniversaires de club ; Il y a aussi des formations (secourisme…) et pour terminer du matériel qui est prêté sous plusieurs formes : Sono, 2 véhicules de transport de personnes, du matériel de cuisine, un barnum… donc si vous avez besoin, exprimez-vous. Bonne saison à tous et merci ! ».

Philippe Finas : « Bonsoir chers amis ! Déjà laissez-moi souhaitez un prompt rétablissement, tout au moins une bonne santé au président Bruno Girard. Je représente Gilles Platret et je suis heureux d’apprendre il y a quelques minutes que l’inauguration des terrains sera faite en mai 2022 car les circonstances nous avaient obligé de repousser cet événement. Je peux vous dire que Gilles Platret est tout à fait conscient du fait que l’aménagement de cet espace de l’entrée de la ville de Chalon est tout à fait remarquable. Concernant l’avenir, les travaux d’embellissement vont continuer sur votre clos ! […] Aussi, je vous souhaite la meilleure saison sportive possible et nous serons à vos côtés pour les événements qui font briller l’étoile du sport chalonnais ! ».

Pascal Prudhomme quant à lui informait du bénéfice de 3000 euros suite au tournoi fait pour Jade victime d’une maladie. Il informait qu’il pouvait aider le club de la Boule d’Or pour l’organisation du fédéral doublette. Il demandait également au club d’organiser aussi un concours 3ème et 4ème division un samedi.

S’en suivait une allocution de Kevin Gonnet, le petit fils de Daniel Gonnet, décédé au cours de l’année 2020 qui mentionnait que c’était toujours un plaisir de venir, qu’il était attristé de l’état de Bruno, que ce club avait une âme comme lui disait son grand père et que ce qui faisait la force de cette association sportive qui fête ses 112 ans, que ce qui faisait durer ce club ce n’était pas les boules, c’est les êtres humains qui y jouent, c’est les bandes de copains qui se succèdent de génération en génération et qui sont toujours là. Que le club a une convivialité et une amicalité qui lui est propre et surtout un club qui est très bien géré financièrement. Il terminait en disant : « Des bons copains, la bonne ambiance, une bonne gestion, on fêtera les 150 ans ! ».

Philippe Dutroncy, en charge de l’entretien des terrains et membre du bureau informait quant à lui, de la présence nombreux de rats suite à la crue et demandait une intervention dans ce sens !

Il était alors l’heure de partager le verre de l’amitié autour d’un savoureux buffet mis en place par l’excellent Denis Isaie, l’intendant du club.

J.P.B