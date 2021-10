Week-end fructueux pour la brigade des douanes de Dijon avec plus de 99kg de tabac saisis

Dimanche 10 octobre, les agents de la brigade des douanes de Dijon ont contrôlé sur l’A31 une voiture avec 5 personnes à son bord. Ils ont découvert 38,225 kg de tabac dans le coffre du véhicule, dans une portière et sous le siège conducteur. Ces marchandises – 5,92 kg de cigarettes, 120 g de cigarillos et 32,185 kg de tabac à rouler – avaient également été achetées au Luxembourg et circulaient sans document d’accompagnement.



Le tabac de contrebande saisi ce week-end par la direction régionale des douanes de Bourgogne était destiné à être revendu illégalement sur les agglomérations bisontine et dijonnaise.

La lutte contre la fraude en matière de tabac est une priorité de l’administration des douanes qui a saisi en 2020 plus de 284 tonnes de tabac.

Pour rappel, depuis le 1er août 2020, les seuils de présomption de détention des tabacs manufacturés à des fins commerciales en provenance d’un autre État membre de l’Union Européenne ont été abaissés à :

- 200 cigarettes (une cartouche) ;

- 100 cigarillos ;

- 50 cigares ;

- 250 g de tabac à fumer.