L’Amicale Boules de Châtenoy le Royal (ABCR), une cinquantenaire qui roule bien !

Une association sportive qui vit bien avec des effectifs en hausse et qui fêtera ses 50 années d’existence en 2022.

Quoi de mieux qu’une assemblée générale pour prendre la température d’une association qu’elle soit sportive ou autres. En l’occurence et s’agissant de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal, à entendre le rapport moral de son dynamique président Daniel Rebillard ou en encore les rapports d’activités de la pétanque et du sport boules ( lyonnaise), la parenthèse pandémique a certes bien tronquée la saison 2020 mais a permis de mieux rebondir pour cette saison 2021 qui s’achève. Un Président qui a reçu un diplôme d’Honneur de la fédération française de pétanque et jeu Provençal pour son dévouement, un diplôme amplement mérité.

Des effectifs en hausse, ce qui est rare dans le milieu associatif post Covid, avec 95 licenciés ( 63 à la pétanque et 32 au sport boules) puisque ce sont 14 nouveaux licenciés qui ont adhéré à l’ABCR. L’organisation de compétitions a permis de reprendre le chemin des différents terrains grâce à une application adaptées aux règles sanitaires imposées au niveau des deux disciplines.

Un regret cependant pour l’ABCR de n’avoir pu mettre en place une initiation au sein de l’école Berlioz, ce n’est que partie remise. Une autre satisfaction avec la labellisation de l’école de pétanque jusqu’en 2022. Ecole au sein de laquelle évolue l’équipe Cadet qui a participé au championnat de Saône et Loire de cette catégorie, réussissant à se qualifier pour le Championnat de Bourgogne. L’ABCR a récompensé les trois jeunes Romane, Mathieu et Quentin au cours de cette assemblée générale en remettant un cadeau bouliste.

Les compétitions ont pu reprendre en juin 2021 pour les seniors et vétérans. De l’ensemble des compétitions on retiendra la montée en 3e Division de l’équipe Seniors Pétanque.

A noter également l’entrée au sein du bureau de la nouvelle association qui gère le Boulodrome de Chalon avec deux membres de l’ABCR. Un boulodrome qui reprend force et vigueur en redémarrant à partir du jeudi 20 octobre 2021.

Les remerciements d’usage sont allés en direction des autorités officielles présentes : le maire, Vincent Bergeret accompagné de deux de ses adjoints, Pascale Lepers et Henri Lombard ainsi que pour le président de l’Office Municipal des Sports, Jean-Marc De Micheli. Chacun a tenu à féliciter l’ABCR pour son développement et son investissement auprès des jeunes et vis à vis de la commune.

Le Maire a pris acte de la demande d’un peu plus de verdure autour de l’Espace André Savoy, tout en confirmant qu’il n’était pas possible sur un plan budgétaire d’envisager la construction d’un boulodrome sur la commune. Il a également assuré que la commune sera aux cotés de l’ABCR pour fêter ses 50 ans afin que ce soit une belle fête qui marque les esprits.

JC Reynaud