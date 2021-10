Et c'est reparti pour le sempiternel sujet du "Français fainéant"

Voilà venu le temps de la campagne de la présidentielle et le retour des accusations éternelles du "Français fainéant". A entendre un grand nombre de politiques, plus habitués à courir après les cachets de leurs indemnités d'élus plutôt qu'à savoir ce qu'est une fin de mois difficile ou des horaires d'usine, le Français ne travaille pas assez. Pire, à comparer à nos voisins Européens, il travaille moins qu'eux. Autant d'affirmations pour laisser tranquillement s'insérer dans l'inconscient collectif qu'il serait normal finalement de travailler plus ... et donc suivez le cheminement ... de pousser un peu plus loin l'âge de départ à la retraite, de casser le code du travail... bref vous voyez la suite !

A l"heure où le chômage reste encore bien trop élevé en France, la question de faire travailler davantage les Français qui travaillent pourrait être (devrait être) ... mais qu'on fasse d'abord travailler celles et ceux à l'écart du marché du travail. Une logique qui ne semble pas percuter chez nos décideurs politiques, toujours plus enclins à finalement à "taper" sur celui qui travaille, qui cotise et qui crée de la richesse... plutôt que..

Pire, à entendre le sommet de l'Etat pointer l'irresponsabilité bien française, celle qui serait de ne pas assez travailler, il est opportun de regarder la productivité française. Eh oui... faire travailler quelqu'un plus longtemps, s'enthousiasmer du temps travaillé et ne pas comparer la richesse produite d'une heure travaillée, revient totalement à méconnaître le sens premier de la vie d'une entreprise. 1 heure travaillée = productivité ?

Et à ce jeu là, la France s'en sort plutôt bien et même très bien, au-delà même de nos voisins Européens, y compris Allemands.

Alors en qualité de chef d'entreprise, qu'est ce qui intéresse ? Payer quelqu'un 2 heures pour un travail fait en 1 heure ou payer quelqu'un 1h pour un travail fait en 1h ? Le coût horaire est la base de tout, dans toute vie d'entreprise et résumer le marché du travail français sur le seul principe qu'on ne travaillerait pas assez est bien trop réducteur.

Et la retraite ? L'oubli impardonnable des poliques sur le vrai sujet, l'espérance de vie en bonne santé !

Le petit jeu imbécile qui laisse entendre, "ben oui, on vit plus longtemps, faut bien qu'on travaille plus longtemps !". Pathétique raisonnement dans lequel on enferme la société. Quelle pénibilité des tâches ? Quelle impact physique, psychologique de telle ou telle activité ? Fermer complètement le jeu des retraites sur le seul âge et le nombre de trimestres cotisés revient à nier totalement la vie quotidienne des Français. Et puis, ne regarder que l'espérance de vie pour décider des politiques publiques sur l'âge de la retraite est là aussi bien réducteur. Le vrai sujet est celui de l'espérance de vie en bonne santé. Et toutes les études le disent, même si l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé est en repli ! Oui, on vit donc plus longtemps mais dans quel état ?

Attention donc à ce petit jeu malsain qui laisserait entendre des vérités que les faits démentent.

Laurent Guillaumé