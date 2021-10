COVID19 - Une épidémie «sans amélioration ni dégradation» en Bourgogne-Franche-Comté

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Inscrire prévention et vaccination dans la durée

Malgré une circulation modérée du virus en Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence Régionale de Santé souligne encore les enjeux de la campagne de vaccination, qu’il s’agisse de première injection ou de rappel.

Le taux d’incidence de tous les départements de la région s’établit désormais sous le seuil de 50 pour 100 000 habitants. L’épidémie reste sur la même tendance que les semaines précédentes, sans amélioration ni dégradation.

Campagne de rappel vaccinal

Pour empêcher que la protection apportée par le vaccin ne diminue, et continuer à se protéger, il est primordial d’avoir recours au rappel vaccinal.

Depuis le 5 octobre, la liste des personnes concernées par cette dose de rappel a été élargie :

- Résidents d’EHPAD et USLD (unités de soins de longue durée),

- Personnes de 65 ans et plus,

- Personnes à très haut risque de forme grave ou présentant des comorbidités,

- Personnes sévèrement immunodéprimées,

- Personnes ayant reçu le vaccin Janssen,

- Professionnels de santé et ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, professionnels du transport sanitaire et pompiers, quel que soit leur âge,

- Proches (de plus de 18 ans) de personnes immunodéprimées.

Les populations concernées sont invitées à se rapprocher de leurs professionnels de santé ou d’un centre de vaccination.

Depuis le début de l’épidémie, 4 955 personnes sont décédées en établissements de santé ; 2 307 dans les établissements médico-sociaux de la région.