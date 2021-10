MEDEF SAONE ET LOIRE - Fabien Rossignol, nouveau Président départemental entend s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur

Changement de tête au sein du MEDEF Saône et Loire mais la stratégie au service des entrepreneurs du territoire reste la même.

Après la dernière assemblée générale qui s'est tenue à Cluny, c'est un Gadzarts qui a été élu nouveau président du mouvement patronal en Saône et Loire, pour un mandat de trois ans renouvelable. En plein coeur de la crise sanitaire et de ses conséquences à venir, Fabien Rossignol mesure toute la charge qui lui incombe avec son équipe. Déjà vice-Président du MEDEF depuis trois ans, et Président de la fédération départementale du bâtiment, Fabien Rossignol entend céder la main à un président-délégué du côté du bâtiment, avant que le changement statutaire s'opère au printemps prochain.

Il a tenu à saluer le travail entrepris sous la présidence de Laurent Letourneau, entre les mois de conflit social des Gilets Jaunes et ceux entourant la crise sanitaire. Une crise sanitaire qui ne fait que commencer pour ses impacts économiques pour Fabien Rossignol, saluant au passage le soutien gouvernemental. "On est face à des problématiques quasi inconnues, celles des recrutements, de la crise des matières premières et de leurs coûts, de l'énergie mais aussi des tensions géopolitiques.

Comme ambition, Fabien Rossignol entend "porter la culture de l'entreprise", "promouvoir toujours plus le services aux adhérents à toutes les entreprises du territoire quelque soit la talle", "et sans doute développer davantage nos actions sur le sud du département, en particulier le Mâconnais".

Laurent Guillaumé