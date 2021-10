La 12e Edition du Forum économique de Bourgogne aura bien lieu !

"Pas question de connaître une deuxième année blanche. On a pris le risque" lancent en choeur Fabien Rossignol et Delphine Jacob, secrétaire général du MEDEF Saône et Loire. "Ne sachant pas trop la situation, il fallait s'adapter et préparer notre rendez-vous". "Et vous comment ça va ? ", ce sera la question qui sera posée tout au long de ce forum, avec en filigramme la question de la santé du chef d'entreprise. Une santé physique mais également et surtout moral. Après des mois et des mois de restrictions, de confinements, de tensions extrêmes, "peu de monde s'est posé la question du moral des chefs d'entreprise" reconnaît Fabien Rossignol.

Quatre têtes d'affiche sont annoncées, Patrick Martin - Président délégué du MEDEF France, Olivier TORRES - professeur à l'université de Montpellier, spécialiste de la santé des dirigeants d'entreprise, Philippe BLOCH - entrepreneur et conférencier et Philippe DESSERTINE, habitué des lieux, économiste et directeur de l'institut de Haute Finance.

Une soirée qui s'articulera autour du chef d'entreprise, bien loin des grandes projections macro-économiques. Car le but de ce 12e Forum du MEDEF est bien de faire la part belle aux entrepreneurs et à leurs interrogations, alors que la France se trouve à un carrefour de bien des décisions. Les mois passés ont démontré "les liens de solidarité, les échanges entre les entreprises et ces derniers mois, les entreprises ont pris une autre valeur morale grâce à ce réseau d'entraide".

Pour vous inscrire, www.medef71.com rubrique forum "etvous" - Plus d'infos 03 85 42 18 42 [email protected]

Laurent Guillaumé