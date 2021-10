Une crise économique après la crise sanitaire ? Pour Thierry Buatois, Président de la CPME71, "le pire est devant nous"

"On est très loin d'une sortie de crise" lance Thierry Buatois, Président de la CPME, "on n'est pas du tout dans cet esprti, on entre plutôt dans la crise". Vous voilà prévenus ! "Pour l'instant, les entreprises ont encore un peu de trésoreries mais tous les indicateurs sont entre l'orange et le rouge. En avril, on va entrer dans le dur avec le début des remboursements des PGE" prévient le président de l'organisation patronales des petites et moyennes entreprises de Saône et Loiire. Tout en saluant l'accompagnement financier que l'Etat a mis en place depuis des mois pour assurer la sauvegarde des entreprises et des emplois, l'entrepreneur tire la sonnette d'alarme sur un certain nombre de facteurs plein d'inquiétudes.

Le recrutement très compliqué, l'érosion des marges des entreprises, la hausse du prix des matériaux et matières premières, les problématiques autour de l'assurance-crédit, les sociétés d'affacturage qui ne jouent pas le jeu, Thierry Buatois a dressé une liste noire des sujets, soulignant au passage "que les banques nous feront payer tôt ou tard malgré la pression gouvernementale pour l'étalement des remboursements". "J'alerte par avance" n'hésite pas à conclure le porte-parole de la CPME Saône et Loire "même si les services de l'Etat sont très conciliants".

Laurent Guillaumé