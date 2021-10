Forum de la journée des dépistages des cancers féminins réussi à l’Espace Santé Prévention

Mardi, à partir de 9 heures et organisé sur toute la journée, à l’Espace Santé Prévention, situé 1 Place Sainte Marie à Chalon-sur-Saône, se tenait le forum de la journée des dépistages des cancers féminins. Une opération menée conjointement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Grand Chalon et la Ligue contre le Cancer.

Sur place, Alain Gaudray, Vice-président en charge de la Santé, Marie Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Ludmilla Varlet, Responsable du Service Prévention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et Thérèse Bessette, Responsable du Comité Local de la Ligue contre le Cancer… avaient organisé dans la salle du 1er étage de nombreux stands de prévention tenus par des professionnels de Santé afin que les femmes puissent venir échanger sur les problématiques des cancers féminins.

Extraits des discours prononcés avant l’ouverture du forum :

Alain Gaudray : « D’abord un grand merci à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’avoir sollicité l’Espace Santé et Prévention pour organiser cette journée des dépistages des cancers féminins. Merci aussi à nos partenaires et aux professionnels de santé qui sont présents ici avec la tâche forcément de sensibiliser les gens aux bienfaits et à toute l’importance des dépistages et en même temps aussi, de pouvoir les rassurer sur les pratiques de ces dépistages. L’objet de ces journées, c’est d’orienter et de faciliter l’accès aux soins et au dépistage pour toute une population qui est fragilisée et pour qui faire ce pas vers les soins n’est certaine fois pas facile. C’est aussi de vérifier avec la CPAM l’accès aux soins et aux droits de ces personnes […] Le cancer du sein avec la campagne ‘d’Octobre Rose’ est suffisamment médiatisé, elle permet de connaitre l’importance du dépistage, de la palpation quotidienne qui doit être faite par soi-même ou son conjoint dès l’âge de 25 ans, de l’examen qui doit être fait par un professionnel tous les ans, de la bonne parole qui doit être donnée autour de toutes les femmes pour qu’elles aillent se faire dépister… mais aussi la mammographie à partir de 50 ans et jusqu’à 64 qu’elles doivent faire tous les 2 ans. Mais pour les autres cancers, c’est aussi le dépistage du col de l’utérus à partir de 25 ans avec un frottis tous les trois ans et un examen gynécologique annuel. Le dépistage du cancer du colon avec ses hémoccults et ses nouveaux tests qui permettent de dépister le sang dans les selles et là aussi sur une même tranche d’âge de 50 à 74 ans […] On a mis un barème jusqu’à 74 ans car il faut savoir qu’à partir de 75 ans, les cancers du sein par exemple ou de l’intestin sont beaucoup moins fréquents, et généralement, il y a une prévalence qui diminue chez les personnes les plus âgées et donc les cancers sont généralement moins agressifs […] Bien sûr il y a un cancer relativement facile à dépister, c’est l’examen de la peau, afin de dépister un mélanome avec toutes les taches de rousseurs surtout quand elles commencent à varier, à évoluer, dans leurs aspects hétérogènes, dans leurs couleurs ou dans leurs bordures… mais aussi quand elles grossisses. Dès lors cela devient important de le surveiller de prêt […] Aussi, je ne doute pas que cette journée soit riche dans les échanges et je tenais à renouveler tous mes remerciements aux partenaires : La CPAM, La Ligue Contre le Cancer, le Centre Hospitalier William Morey et son service Coloscopie, l’Imagerie Médicale, le Centre de Coordination de Dépistage Régional du Dépistage des Cancers, les collègues de l’Espace Santé et Prévention avec la présence de nutritionnistes et son atelier d’activités physiques adaptées. Il faut savoir d’ailleurs, que c’est dans le projet territorial du Grand Chalon que deux axes ont été privilégiés : La Nutrition et le Sport Santé ! En terme de cancer, vous savez l’impact de la nutrition et l’importance du pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras et bien il faut savoir également que pour le cancer du sein et le cancer du colon, il a été prouvé aussi que l’activité physique régulière a une vertu prophylactique préventive sur ces deux cancers[…] Après un cancer par exemple, l’activité physique diminue de 30% la récidive de cancer. Malheureusement, à l’heure d’aujourd’hui, le cancer du sein reste le 1er cancer chez la femme avec 60 000 cas décelés tous les ans et c’est encore 12 000 morts par an, un chiffre encore très important. Paradoxalement, à côté de cela, si le cancer est décelé dans une forme précoce, c’est pratiquement 90% de guérison en 5 ans. Alors le dépistage est important mesdames, sachez-le. Je vous remercie ! ».

Ludmilla Varlet : « Merci d’avoir accepté d’organiser cette journée conjointement. C’est la 2e journée de cet événement lié aux cancers des femmes ! La 1re a eu lieu bien avant la crise, il y a deux ans à Mâcon et bon nombre d’entre vous y étaient présents […] Le souhait de la CPAM, c’est de pérenniser cette journée femme sur le département, travailler avec des professionnels et de proposer dans le cadre d’Octobre Rose, cette journée annuelle. Pour cela, on a besoin de partenariat et de la contribution des professionnels de Santé pour pouvoir concrétiser cet événement. Je vous remercie donc de votre mobilisation pour cette journée. Quelques chiffres toutefois, il faut savoir que 2020 a été catastrophique pour le dépistage suite à l’épidémie de la Covid 19 mais 2021 s’inscrit comme l’année 2019 avec 70% de femmes qui ont fait le dépistage du cancer du sein, donc c’est encourageant. Je vous remercie ! ».

Le photoreportage des stands : info-chalon.com

J.P.B