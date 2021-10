"Non à la privatisation du camping municipal de Chagny" pour les élus d'opposition

Communiqué de presse

Le camping est un site clé pour développer le tourisme à Chagny et la proposition de Chagny en commun est d’en faire un camping éco-labellisé, tourné vers le tourisme vert, le cyclo-tourisme, qui est une forte demande aujourd’hui. Pour cela nous avons défendu en conseil municipal le mode de gestion en délégation de service public afin de garder la maitrise sur la conception du camping (tarifs, nature des investissements, protection de la biodiversité…), sous forme de concession, ce qui permet au délégataire gérant plus de visibilité sur la durée et de capacité d’investissement qu’actuellement. Une ville doit pouvoir garantir le maintien d’un camping répondant aux besoins de son attractivité touristique C’est pourquoi nous avons voté contre le mode de gestion par bail commercial, une privatisation risquant de conduire à des aménagements non adaptés à l’emplacement de notre camping et à notre commune. Le maintien des arbres et espaces verts, notamment des bords de Dheune sont plus essentiels qu’une piscine chauffée privée.



Richard Béninger – Pascal Chaix – Eliane Losson-Laporte – Claire Saunier