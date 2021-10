Arbitrage et Tests Matchs au Judo Club Chalonnais

Après de longs mois compliqués pour les sports d’oppositions, la reprise bat son plein au Dojo de la rue de la paix ! Dans ce contexte, il état important de se remettre au point pour les futures compétitions qui arrivent. Aussi, Yann DU CLOSEL, le directeur technique du J.C.C a proposé au comité départemental d’organiser une journée de stage d’arbitrage et des tests matchs pour les benjamins et les minimes afin qu’arbitres, commissaires sportifs et combattants puissent s’entrainer et se remettre à niveau pour les compétitions futures !

Ainsi le stage d’arbitrage départemental s’est effectué le matin et l’après midi a été consacré à la mise en pratique dans les conditions réelles de compétition. Les clubs du département qui le souhaitaient pouvaient donc emmener leurs combattants et c’est par groupe morphologique de 4 ou 5 que chacun a pu s’exprimer devant les parents ravis de voir enfin leurs enfants combattre dans une ambiance éducative.

Une cinquantaine de benjamins et une quarantaine de minimes ont ainsi pu renouer avec les automatismes de la compétition et pour les entraîneurs présents, il était aussi important pour eux de voir leurs élèves combattre afin de réajuster les techniques au vu des futures échéances de la saison qui débute.

Une bien belle initiative qui en appelle d’autres !