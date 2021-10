Le cinéma peut vous apporter beaucoup, apprenez à apprécier ses grands crus !

Le festival ‘Chef Op’ en Lumière’ revient et vous propose cinq des plus grands films des années 70-80 à découvrir dans leur version restaurée, à partir du 25 octobre et jusqu’à janvier 2022. Amateurs et mordus du 7e art, régalez vos yeux !

Vous aimez le cinéma ? Vous cherchez de vrais bons films ?

Comme un gourmet apprend à reconnaitre les fragrances d’un bon vin ou de la cuisine gastronomique, vous allez apprendre à apprécier ce que l’art cinématographique a à vous offrir…

Pour sa 4e édition, le festival ‘Chef Op’ en Lumière’ prend de l’ampleur et de l’avance : en amont du festival – qui aura lieu du 28 février au 6 mars – deux suppléments pour étoffer son offre cinématographique.

Cette nouvelle édition se veut encore plus riche, plus pédagogique, et elle s’adresse à un public plus large.

En direction des écoles et collèges, le festival organisera une opération « Éducation à l’image » de décembre à janvier 2022 : regarder un film est une chose, mais l’idéal est de comprendre les choix de l’image pour en savourer toute la quintessence.

Puis, dès le 25 octobre, vous pourrez assister à la projection de grands films des années 70-80, dans une version récemment restaurée de grande qualité. Ces projections auront lieu à 18 h, une fois par mois, à l’Espace des Arts ou au cinéma Mégarama.

Programme

Lundi 25 octobre, à 18 h à l’Espace des Arts : Mississippi Burning (1988, EU) réalisé par Alan Parker avec Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand.

Synopsis : « 1964. Trois militants d’un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées, mais complémentaires sont chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la violence… »

Dimanche 28 novembre, 18 h au cinéma Mégarama : L’Échiquier du vent (1976, Iran) réalisé par Mohammad Reza Aslani. « Un film fascinant, avant-gardiste, resté près de 45 ans dans l’ombre. Mohammad Reza Aslani livre une critique sociale et culturelle puissante. »

Mercredi 15 décembre à 18 h à l’Espace des Arts : Une vie difficile (1961, Italie) par Dino Risi. Le film préféré du réalisateur.

Dimanche 9 janvier, 18 h, au cinéma Mégarama : Un homme nommé cheval (1970, EU) par Elliot Silverstein. Un western dit ‘inversé’ qui aborde avec justesse la culture des Sioux. Il inspirera Kevin Cosner pour Danse avec les loups.

Mercredi 16 février, 18 h à l’Espace des Arts : Parfum de femme (1974, Italie) par Dino Risi. « Un romantisme farouche, douloureux, bouleversant. » Télérama.

Tous ces films sont des bijoux difficiles à retrouver sur les plateformes aujourd’hui. Raison de plus pour y mener, avec vous, les générations qui ne connaissent pas le cinéma de cette époque.

Janick Leconte, président de l’association Chef Op’ en Lumière, œuvre d’arrache-pied pour que vive l’unique festival consacré à l’image de film en France : « Il y en aura pour tous les goûts et nous espérons vous voir nombreux, car le festival a besoin de vous pour exister, surtout après les mois très difficiles que nous venons de passer. »

C’est votre présence qui le fera vivre.

Tout le programme détaillé se trouve sur le site du festival : www.festivalchefop.org

Nathalie DUNAND

[email protected]