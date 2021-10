JOURNEES DES PLANTES A LA FERTE - Démarrage sur les chapeaux de roue ce samedi matin dans les allées de La Ferté

Même si le pass demeure obligatoire, le Château de La Ferté renoue avec ses grandes heures ce week-end... et pour notre plus grand bonheur. Petit tour d'horizon du côté d'info-chalon.com

Dès les premières lueurs de l'aube, les allées du Château de La Ferté se sont animées ce samedi matin, pour cette première journée de la 18e Edition de la Foire aux Plantes. Un moment tellement attendu et plébiscité par les amoureux du jardin et des arts du jardin. Les plus fidèles étaient déjà à l'entrée à piétiner d'impatience sous ce beau soleil d'automne... et rassurez-vous le soleil est annoncé tout au long du week-end !! Pour tout savoir, c'est par ici...

Laurent Guillaumé