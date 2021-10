Un vent de liberté pour les aînés de la commune

Une douzaine de seniors s’est retrouvée ce jeudi 21 octobre 2021 après-midi à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal pour une après-midi initiation danse. Nasser Mansouri, le professeur qui intervient sur ces ateliers leur a fait découvrir des danses en ligne. L’équilibre et la coordination étaient de rigueur pour les enchaînements.

Les ainés studieux et appliqués ont suivi les conseils avisés du professeur Mansouri mais ce n’était pas si simple que cela ! Entre éclats de rire et bonne humeur, cette équipe a passé un moment de détente et s’est beaucoup amusée. Un goûter convivial a clôturé cette animation qui sera reprogrammée courant 2022.

Le retour des animations en groupe est primordial pour les seniors et le reste de la population. S’amuser, rire et partager avec les autres sont aussi des objectifs importants de ces ateliers. Alors on danse !