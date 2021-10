La chalonnaise, Krystel Cotelle sort son 1er roman 'En plein vol, Dialogues et confidences'

L'auteure a consacré sa vie à la relation d'aide. Ses mots reflètent son goût prononcé pour l'authenticité, l'évolution intérieure positive, l'altruisme et le respect de la vie. Un livre qui fait du bien, à lire absolument… et relire !

Krystel Cotelle a vécu à Chalon, puis Paris et Montpellier, pour revenir enfin dans la charmante ville qui l'a vue naître et où elle a de nombreuses attaches. Son père, ingénieur, consacrait une partie de son temps libre à la peinture et tout naturellement il légua à ses enfants une fibre artistique indéniable. Enfant et adolescente, Krystel prend des leçons de danse, de piano pendant quelques années, et écrit déjà beaucoup. Puis, confrontée de bonne heure à la maladie, sa vie lui échappe un peu et ce n'est qu'à plus de 30 ans qu'elle reprend ses études en psychologie. Ses années parisiennes lui ont permis de suivre des cours de théâtre, de chant, de sculpture aux Beaux-Arts, et de fréquenter divers milieux artistiques qui lui ont offert de nombreuses rencontres étonnantes, avec des personnages parfois éminents, souvent brillants. Au fil des années, elle s'installe à plusieurs reprises en tant que psychothérapeute, mais son rêve récurrent, compatible avec l’écriture, a toujours été d’ouvrir une galerie d’art.

Vous avez un parcours atypique, plusieurs vies en une, quel est votre carburant ?

Le besoin de communiquer, de partager. Et surtout ma passion pour la création et l’art en général, bien loin du système commercial qui est toujours une corvée pour un artiste. Par raison, j’ai parfois choisi des voies qui m’ont éloignée de la liberté artistique, mais ce fut quelque part une violence contre moi-même et je n’y fus pas à l’aise.

Votre 1er roman 'En plein vol, Dialogues et confidences' est publié ce mois-ci, vous menez de front plusieurs projets d'édition, qu'est-ce qui a fait que celui-ci ait abouti avant tous les autres ?

La force irrépressible du témoignage qui anime mon cœur et souhaite caresser le monde souffrant ou inconséquent ; lui dire que l’on peut vaincre les traces négatives du passé pour se projeter avec optimisme et conviction vers un devenir meilleur. Cet ouvrage a ouvert une porte afin que la peur du jugement, du regard de l’autre, s’envole et laisse la place à la liberté, d’être soi, de vivre, d’espérer. Il fallait que ce livre passe avant les autres pour tracer la route de l’avenir.

Vous dites vous-même que ce livre se présente sous une forme originale, c’est-à-dire ?

Il se présente principalement sous la forme de dialogues vivants et intimistes, comme son sous-titre le précise, et en son sein se love un journal intime… Je laisse les lecteurs le découvrir. Certains m’ont confié qu’en lisant ce livre, ils se sentaient quelque part en compagnie des personnages et avaient envie de prendre part à leurs conversations. Cela m’a amusée et fait plaisir.

À mi-chemin entre la fiction et la biographie, qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre aux messages porteurs ?

Au départ, ce fut le plaisir engendré par une interview de qualité, un partage très amical que j’ai eu envie de prolonger dans cet ouvrage. Les personnages ont pris corps dans l’amitié, la découverte, se sont pris au jeu de la confrontation des idées, dans le respect et la richesse des différences. C’est la vie qui a initié cet Envol, de toute évidence.

C'est un roman, riche en rebondissements, que l'on a envie de lire d'une traite, pourtant il parle du quotidien, de la maladie, de l'amitié, dans quel état d'esprit étiez-vous lors de son écriture ?

Ah… Question intéressante qui ouvre (encore) une porte, à multiples battants. Cela me fait penser à une phrase que j’ai écrite un jour : « Devant moi, un mur ; je vais dessiner une porte ». En fait, ce livre s’est écrit (car c’est bien lui qui a choisi de s’écrire) sur plusieurs strates, à plusieurs étapes. Il suit la vraie vie de Karlène, tout en défiant l’espace et le temps. La partie centrale du livre, elle, s’est inscrite au jour le jour, en temps réel, sur un lit d’hôpital. Les tripes de Karlène sont là, face à la réalité, mais dans la confiance et la sérénité. C’est cela qui guérit, en plus des remèdes, la sérénité, l’accueil simple de la vie, de ses cadeaux, parfois surprenants. Karlène ne regrette pas les épreuves qu’elle a rencontrées. Elle ne regrette que certains choix discutables aux carrefours mystérieux et indécis de la vie.

Votre personnage principal est doté d'une force incroyable, en réalité Krystel, qui est vraiment Karlène ?

Karlène est une femme qui a démarré sa vie dans les nuages, qui est tombée sur Terre assez violemment, qui a trouvé tout cela normal – n’ayant pas d’autre comparaison que sa propre vie – et qui, finalement, comprenant toute la préciosité de la vie, a décidé de peindre les nuages en rose, de s’abreuver de leur eau pure et filtrée, et de redonner de l’éclat au soleil voilé par l’existence. Je ne sais pas si elle est forte. Elle fait « face » et ne se pose pas cette question, car il faut juste avancer, aller vers le meilleur ; pas dans la matérialité, mais de soi, de sa relation à l’autre, de l’avenir de la planète. Il y a tellement de gens à aider que ce chemin était évident. Karlène est un être en marche, coûte que coûte, vers la lumière et la joie. Offrir son sourire et sa bienveillance est une nécessité pour son propre bonheur. Réaliser tout cela a calmé ses peurs, peut-être pas toutes, et ouaté son existence.

Pensez-vous que, comme vous et votre personnage, un livre peut avoir plusieurs vies ?

Je le souhaite ardemment. Que ce livre soit une page ouverte à l’échange avec les lecteurs serait une merveilleuse récompense. Des lectures publiques et des conférences peuvent s’envisager dans des associations, des écoles ou des entreprises, sur des thèmes tels que l’amitié, la résilience, l’authenticité, les difficultés de l’enfance et de l’adolescence, le courage, le regard de l’autre, oser être soi-même, la place des médias dans notre vie, la solitude, le partage…

Quelle est votre devise ?

« Notre vie est dans nos mains et elle sera lumineuse si nos doigts sont des étoiles. »

Où peut-on trouver votre livre, le commander, et à qui s'adresse-t-il ?

Il s’adresse vraiment à tout public, dès l’adolescence. On peut le commander dans la plupart des librairies dont Develay. Il y en a en stock, que l'on peut consulter sur demande, à la librairie La Mandragore, rue des Tonneliers, à Chalon. Il est également possible de me le commander directement ; ce serait l’occasion de remettre le livre dédicacé, en mains propres, aux lecteurs qui le désirent. J’ai aussi commencé à expédier des livres hors de France. Par ailleurs, En plein vol, Dialogues et confidences est disponible sur Amazon, la Fnac.com, et de nombreux autres sites littéraires, notamment celui d’Atramenta qui le publie : https://www.atramenta.net/authors/krystel-cotelle/71965

Vous écrivez énormément, les lecteurs peuvent découvrir certains de vos textes en accès libre...

Oui, également sur le site d’Atramenta sur lequel je propose en lecture libre 18 textes courts, dont une nouvelle d’un style radicalement différent de mon roman. Ce site permet par ailleurs de découvrir de nombreux auteurs et de lire gracieusement beaucoup d'œuvres. Ce qui est très intéressant aussi, c’est qu’il est possible de laisser un avis sur ce qu’on lit et d’interagir ainsi avec les auteurs.

Et pour la suite ?

Poursuivre mon chemin, le réinventer chaque jour… Rien ne se ressemble car nous évoluons en permanence et influons sur le monde qui nous entoure – et même lointain – grâce à la magie des médias. J’aimerais aussi faire un enregistrement audio de ce roman et préserver du temps pour la peinture, mais d’autres livres attendent déjà d’être livrés à la lumière du jour : des aphorismes, des recueils de poésies, une nouvelle, un spectacle inédit « Je me demande », que j’aimerais beaucoup présenter sur scène en collaboration avec une petite troupe d’acteurs, amateurs ou confirmés… la balle est lancée !

[email protected] https://plumedelle.wixsite.com/krystel/litterature-1

Crédit photo : Krystel Cotelle