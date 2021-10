COVID19 - La situation épidémique est stable en Bourgogne-Franche-Comté

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 29 octobre 2021 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Continuer de se protéger : Un défi collectif à relever

La situation épidémique reste stable dans la région, ce qui ne doit pas faire oublier le défi collectif de la vaccination pour protéger les plus vulnérables. En cette période de congés, les gestes barrières sont aussi la clé de retrouvailles sans risque.

La Bourgogne-Franche-Comté affiche une incidence en population générale stable par rapport à la précédente période de 7 jours, en-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants.

Cette tendance installée depuis plusieurs semaines, sans amélioration, ni dégradation, doit motiver chacun à se remobiliser pour enclencher un nouveau recul de la circulation virale, et non un rebond.

La protection collective passe par la prévention au quotidien et donc les gestes barrières en toutes circonstances, sans relâcher la vigilance à la faveur de cette période de vacances bien souvent synonyme d’échanges en famille ou entre amis.



Démarches individuelles, bénéfice collectif

La mobilisation doit se poursuivre également sur le front de la vaccination avec trois messages-clés :

-La vaccination stagne dans les tranches les plus âgées de la population, notamment les personnes de plus de 80 ans, alors même qu’elles font partie des plus vulnérables au virus (à plus de 85 ans, le risque d’hospitalisation est 8 fois plus grand qu’entre 40 et 44 ans).

Pour ces personnes, la vaccination à domicile est possible en appelant le 0800 730 957.

-La campagne de rappel se poursuit pour les 65 ans et plus résidant ou non en EHPAD/USLD, les moins de 65 ans vaccinés en Janssen, les personnes à haut risque de contracter une forme grave, les professionnels des secteurs de la santé, du médico-social et les pompiers.

A ce jour, un plus de 143 000 habitants de la région ont franchi le pas, ce chiffre doit progresser pour stimuler la protection immunitaire apportée par le vaccin, qui diminue avec le temps.

-La campagne de vaccination anti-grippale est lancée et l’administration simultanée des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe saisonnière est possible, d’autant que l’absence d’immunité naturelle acquise à l’hiver 2020-2021 compte tenu de la quasi non- circulation des virus grippaux pourrait augmenter le risque de transmission du virus cet hiver.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté incite toutes les personnes concernées à s’engager dans ces démarches individuelles au bénéfice collectif garanti.

Depuis mars 2020 et le début de l’épidémie de COVID, 4 965 personnes sont décédées en établissements de santé ; 2 307 dans les établissements médico-sociaux de la région.