Retour sur le Halloween du Comité Avenir-Aubépin-St-Gobain

Drôle de déambulation dimanche après-midi aux Aubépins. Une ribambelle de sympathiques petits monstres a parcouru le quartier à l’occasion d'Halloween. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Organisé par le Comité Avenir-Aubépin-St-Gobain, le Halloween des enfants du quartier a eu lieu ce dimanche 31 octobre.



Partis de la Maison de quartier des Aubépins, les enfants ont défilé dans le parc avoisinant, accompagnés de leurs parents.



Emmené par Maryline Nutte, la présidente du Comité, le cortège est passé près de la résidence séniors avant de revenir à la Maison de quartier.



Ensuite, un concours du plus beau déguisement a eu lieu. Tour à tour les enfants se sont présentés avant de choisir entre une révérence et une grimace. Pour ce faire, les enfants ont été divisés en trois groupes : les 2 à 5 ans, les 6 à 8 ans et les 9 à 13 ans.



Une fois que tous les enfants se sont présentés, le jury composé de trois membres du comité avait pour tâche de les départager. Les trois plus beaux de chaque groupe étaient désignés mais tous les enfants ont eu des cadeaux.



Parents et enfants ont eu droit, Halloween oblige, à une soupe de potiron servie par les Gazelles, Solange Putigny et Renée Lefevre. Ils pouvaient également acheter une boisson ou une crêpe, à côté de leur butin de bonbons.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati