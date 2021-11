L’association Accordéons Musiques et Chants en assemblée générale ce jeudi 4 novembre 2021.

L’association Accordéon Musiques et Chants profite de l’accalmie pour faire son AG en présentiel et lancer le programme des spectacles pour les mois à venir.

Cette association connue et reconnue à Châtenoy, mais aussi dans tout le chalonnais et bien plus loin encore, a été contrainte, comme de nombreuses autres, à faire l’impasse sur ses prestations prévues en 2020 voire début 2021. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour cette AG sur les 63 que compte l’association. Le quorum était largement atteint avec les différents pouvoirs donnés. Une AG en présence de Vincent Bergeret maire de la commune et de Roland Bertin adjoint.

La présidente Anne-Marie Recordon a rappelé dans son rapport moral la saison bien particulière qui vient de s’écouler : « 2020/2021 a été une année à rebondissements : confinement/déconfinement, masques, présentiel/distanciel, des mots qui ont accompagnés notre quotidien et ce n’est pas fini. J’ai une pensée pour deux membres et tout particulièrement pour Isabelle qui en plus était dans le CA. Seuls les enfants ont pu reprendre les cours en périscolaire en décembre, la reprise s’est faite avec les concerts organisés au pied levé en juin 2021 sur une proposition de Vincent. »

L’association a plein de projets pour cette nouvelle saison comme l’édition de gobelets personnalisés avec le logo, gobelets qui seront utilisés lors des concerts et spectacles, se produire pour des actions caritatives ou encore la sortie d’un CD concert jazz, projet piloté par Christophe Drigon. Accordéon Musiques et Chants a accueilli Clément Drigon professeur de batterie qui compte déjà 11 élèves, c’est le premier salarié de l’association.

La présidente a ensuite passé la parole à Gilbert Drigon, directeur artistique, qui a présenté le bilan musical de novembre 2019 à fin octobre 2021 : 4 prestations et arrêt total en mars 2021 juste après le concert jazz, reprise en juin 2021 avec la fête de la musique à Châtenoy le Royal et à Oslon, le 4 septembre 2021 1er forum des associations à Oslon.

Pour 2021/2022, ce n’est pas moins d’une douzaine de prestations prévues dont pour n’en citer que quelques-unes : Aidons TEO, la soirée jazz, le spectacle ̏les enfoirés à Châtenoy˝. Tout un programme pour passer de bons moments en musique.

Il n’y a pas d’AG sans parler finances. Pour cette saison qui vient de s’écouler le bilan financier est particulier et non représentatif de l’activité de l’association mais il n’en reste pas moins une trésorerie saine et des comptes très bien tenus par Adeline Vincent trésorière de l’association. Une saison sans vraies rentrées d’argent qui se termine par un solde positif grâce à la vente de timbales. Quelques chiffres de la saison : Animation musicale à Oslon (222.32€ en dépenses pour 200€ d’aide de la mairie soit un résultat de -22,32€), prestation de Châtenoy (321,51€ de dépenses pour une aide de la mairie de 300€ soit un résultat négatif de 21,51€), les frais généraux (6887,88€ de dépenses pour 6580,13€ de rentrée soit là encore un déficit de -307,75€), le matériel (99€ d’achat et 1400€ de vente de timbales, résultat positif de 1301€), 66,54€ de débit en dons, ce qui donne 8480,13€ en crédit et 7587,25€ en débit soit un résultat positif de 882,88€. La trésorière a reçu les félicitations des vérificateurs aux comptes Catherine et Blandine.

Jean-Marc et Brigitte Latour sont entrés dans le CA en remplacement de deux membres démissionnaires et ils ont été élus à l’unanimité. Le CA a ensuite procédé au renouvellement des membres du bureau, Brigitte Latour a pris la fonction de secrétaire, les autres membres sont reconduits à leur poste.

Vincent Bergeret a félicité le nouveau bureau et remercié l’association pour ce qu’elle fait pour Châtenoy, pour l’augmentation du nombre d’adhérents et annoncé quelques projets sur la commune pour aider à la communication des manifestations et autres infos en direction de la population.

C.Cléaux