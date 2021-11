Dernière réunion préparatoire avant le Festival des Solidarités à la Maison des Associations

Les derniers préparatifs allaient bon train pour le comité d'organisation du collectif Chalonnais du Festival des Solidarités réuni ce lundi 8 novembre à 19 heures dans la salle André Revenat de la Maison des Associations - Espace Jean Zay.



Rassemblés autour du président du collectif, Pascal Mauranne, les représentants des 15 associations qui participent au Festisol, qui aura lieu, cette année, du 14 au 28 novembre avec 17 événements, ont abordés les derniers points avant son lancement ce dimanche à Givry.



Ainsi, le Festival des Solidarités est de retour pour une édition internationale mixant présentiel et digital.



C'est avec des animations et ateliers gratuits tels que des conférences, des projections-débat, des concerts et des spectacles que ce festival d'initiatives solidaires organisé dans toute la France et dans 11 pays d'Afrique veut faire bouger le monde vers plus de solidarité!



Le Festisol est aussi une formidable occasion de mieux comprendre le monde qui nous entoure, défendre les droits humains et prendre conscience de notre pouvoir d'agir dans une ambiance chaleureuse, festive et déterminée.



À Chalon-sur-Saône, depuis plus de 10 ans, chaque année en novembre, les structures membres de collectif Chalonnais renommé pour le coup collectif Chalonnais pour la Solidarité internationale organisent pendant 15 jours des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité du local à l'internarional, à l'occasion de ce rendez-vous d'ampleur internationale qu'est le Festisol.



Cet ensemble d'événements sera l'occasion de faire connaître l'engagement de ces acteurs et actrices du territoire en faveur d'un monde plus juste, solidaire et durable, mais aussi de proposer à chacune et chacun d'agir concrètement pour transformer notre monde.



Lors de cette réunion préparatoire, le président du collectif a insisté sur la solidarité entre associations participantes durant chaque événement.



Le pass sanitaire sera exigé durant les 15 jours du Festisol qui sera relayé par la Région Bourgogne Franche-Comté, la presse locale et la centaine de militants des associations participantes.



Comme chaque année, les organisateurs attendent entre 3000 et 4000 personnes.



Parmi les représentants des associations, figuraient Jacques Tatreaux des Accompagnants du Commissariat et Aline Mathus-Janet, la présidente de la section Chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme.



Ils sont tous deux membres du collectif Chalon Solidarité Migrants qui participeront ce mardi 9 novembre à partir de 9 heures à un rassemblement devant la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Pour tout renseignement :

Tél.: 06.83.46.56.11

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Festival des Solidarités Chalon sur Saône.

Site Internet : www.festivaldessolidarites.org