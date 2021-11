Emmanuel Poyen réélu président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche Comté

Emmanuel Poyen

réélu Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

de Région Bourgogne Franche-Comté

Suite à l’Assemblée Constitutive qui a eu lieu lundi 8 novembre à Dole, Emmanuel POYEN a été réélu Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté (CMAR BFC), pour un deuxième mandat de 5 ans. Il était inscrit sur la liste « La voix des Artisans », portée par l'Union des entreprises de proximité (U2P).

Pour rappel : Les élections de la CMAR BFC se sont déroulées du 1er au 14 octobre. Les artisans de toute la région ont été appelés à élire leurs représentants, qui ont eux-mêmes élus le Président et le bureau régional le lundi 8 novembre.



« La réussite de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ne pourra être que collective. Nous allons poursuivre la structuration de notre organisation dans le cadre de la réforme nationale de notre réseau. L’Artisanat est un moteur essentiel de l’économie de la région avec 40% des entreprises et 13% de la population active. Nous devrons renforcer notre maillage territorial. 19 nouvelles commissions territoriales seront créées très prochainement. Elles seront un outil de proximité pour couvrir tous les bassins de vie de la région. » - Emmanuel POYEN, Président CMAR BFC.

La Chambre de métiers et de l’artisanat

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est un établissement public créé par et pour les artisans. Gérée par des artisans élus, l'objectif premier de la CMAR BFC est de représenter les intérêts généraux de l'artisanat auprès des Pouvoirs Publics. Elle collabore étroitement avec l'ensemble des acteurs institutionnels et professionnels des départements et de la région : le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, les Conseils Départementaux, les Communautés de Communes et les chambres consulaires, ainsi que les syndicats et organisations professionnelles.

La CMAR BFC assure des missions de service public essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises, comme par exemple le fait d’accompagner les artisans et leur conjoint dans chaque étape du cycle de vie de l'entreprise (apprentissage, création d’entreprise, formation, développement économique et transmission d’entreprise).

Bureau de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté :

- Président : Emmanuel POYEN

- 1ère Vice-Présidente : Manuela MORGADINHO

- 2e Vice-Président : Jean-Philippe BOYER

- 3e Vice-Président : Jean-Michel CHARNU

- 4e Vice-Président : Yves BARD

- 5e Vice-Président : Jean-Pierre RICHARD

- 6e Vice-Président : Sébastien THOMAS

- 7e Vice-Président : Damien PAROTY

- 8e Vice-Président : Nicolas MOREL

- Trésorier : Jean-François LEMAITRE

- Secrétaire : Patricia FEVRE NALTET

- 1er Trésorier Adjoint : Antonio CABETE

- 2e Trésorier Adjoint : Elisabeth MAYOL

- 1er Secrétaire Adjoint : Catherine GEFFROY

- 2e Secrétaire Adjoint : Bruno GRANDVOINNET

- 3e Secrétaire Adjoint : David MARTIN

- 4e Secrétaire Adjoint : Pierre-Jérôme COLLARD

- 5e Secrétaire Adjoint : David NOGUEIRA

- 6e Secrétaire Adjoint : Etienne SAILLARD

- 7e Secrétaire Adjoint : Pascal FRAGASSI

- 8e Secrétaire Adjoint : Frédéric CAVAGNAC

- 9e Secrétaire Adjoint : Yves BRELOT

- 10e Secrétaire Adjoint : Eliane DROIT

- 11e Secrétaire Adjoint : Isabelle DANJEAN

Présidents des Chambres de niveau départemental :

- Côte-d’Or : Yves BARD

- Doubs : Manuela MORGADINHO

- Jura : Jean-Michel CHARNU

- Nièvre : Sébastien THOMAS

- Haute-Saône : Damien PAROTY

- Saône-et-Loire : Jean-Philippe BOYER

- Yonne : Jean-Pierre RICHARD

- Territoire de Belfort : Nicolas MOREL

Curriculum Vitae

Emmanuel Poyen

Artisan coiffeur depuis 1991

Né le 7 avril 1969 à Dijon

Artisan coiffeur, dirigeant de l’entreprise SARL POYEN ROULLET à IMPHY (Nièvre)

VIE PROFESSIONNELLE

- BP coiffure obtenu en 1989 et CAP coiffure obtenu en 1987

- Artisan coiffeur à Imphy depuis 2001 et à Decize de 1991 à 2001

- Formation de plusieurs apprentis et contrats de qualification

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

- Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté, depuis 2020

- 1er Vice- Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté de 2016 à 2020

- Président Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Région Bourgogne, depuis 2016

- Président Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Région Bourgogne délégation Nièvre, ?de 2010 à 2020

- Administrateur SOCAMA

- Vice-Président E2C Ecole de la 2ème Chance

- 3è Vice-Président A.L.E. Agence Locale Energie Nièvre

- Secrétaire adjoint Mission Locale Nevers Sud Nivernais

- Membre de la Commission des Valeurs Locatives des locaux professionnels

- Vice-président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre

- Membre de la Commission Outre-Mer, CMA France

- Membre de la Commission économique, CMA France

UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE – UNEC / FNC

- Président de la Fédération Nationale Coiffure Nièvre de 2010 à 2017, puis Vice-Président depuis 2018

- Président Régional de la Fédération Nationale de la Coiffure Bourgogne, depuis 2015

- Secrétaire de l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure Bourgogne/Franche-Comté depuis 2018

- Délégué de l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure en charge du réseau consulaire depuis 2018

- Membre de Commissions Permanentes à la Fédération Nationale Coiffure à Paris :

Relations du travail dans l’entreprise de 1998 à 2000

Problèmes économiques, management de l’entreprise de 2000 à 2002

Dialogue social et paritaire de 2002 à 2004 et de 2006 à 2018

Environnement juridique et social de l’entreprise de 2004 à 2006

VIE SYNDICALE ET AUTRES

- Conseiller Municipal délégué à l’attractivité, aux commerces et à l’artisanat à la Mairie d’Imphy depuis 2020

- Membre du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Nevers Sud Nivernais depuis 2020

- Vice-Président de L’ACADEMIE COIFFURE 58 depuis 2011

- Président du CNAMS Nièvre depuis 2016, siège à l'U2P Région Bourgogne Franche-Comté

- Mandataire U2P Nièvre à la CPAM et à la CAF de la Nièvre

- Professeur de pratique professionnelle Coiffure au Centre de Perfectionnement de Coiffure de la Nièvre de 1995 à 1997

- Membre de Jury région Bourgogne aux examens CAP et BP de 1994 à 2000

- Titulaire de la Médaille de Bronze de la Reconnaissance Artisanale et du Mérite Artisanal

LOISIRS

- Passionné par le bricolage et le sport automobile

Communiqué