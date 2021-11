Plus de 200 personnes au repas des ainés des comités de quartier Saint-Jean-des-Vignes et Plateau Saint-Jean à la Salle Marcel Sembat

Ce dimanche signait le grand retour du traditionnel repas des ainés des comités de quartier Saint-Jean-des-Vignes et Plateau Saint-Jean, en présence de nombreux élus, à la Salle Marcel Sembat, après son interruption suite à la crise sanitaire. 210 personnes ont répondu présent. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Ce dimanche 14 novembre à 12 heures, les comités de quartier Saint-Jean-des-Vignes et Plateau Saint-Jean célèbraient en grande pompe le retour de leur traditionnel repas des ainés à la Salle Marcel Sembat.



Un événement qui signe son grand retour après son interruption causée par la crise sanitaire, particulièrement attendue par Yvette Michelin, l'emblématique présidente du comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes.



L'occasion également pour Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, de présenter les 8 doyens des deux quartiers, Sébastien Mercey, fraîchemment nommé président du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, et Yoann Bougaud, le nouveau président du comité de quartier du Plateau Saint-Jean, qui reprend le poste longtemps occupé par Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers.



Ce dernier ayant présenté sa démission du poste de président de comité en novembre 2020.



Au menu de ce repas débuté par un ban bourguignon et animé en musique par Gilbert Drigon et son orchestre : terrine de pintade au Maury Blanc, morilles et foie gras/filet de sandre à la crème d'Époisses de la fromagerie Berthaut*/Timbale de riz sauvage/Plateau de fromages/Fondant au chocolat crème anglaise/Café.



Côté vin, les convives avaient droit en vin blanc à un Bourgogne Chardonnay 2018, en vin rouge à un Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2020 et en crèmant à du Veuve Ambal Grande Réserve.



210 personnes ont répondu présent au repas des aînés des deux comités.



Étaient également présents, Maxime Ravenet, adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Jacqueline Gaudillère, conseillère municipale de Fragnes-La Loyère, Maryline Nutte, présidente du comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, , et Hélène Berger, présidente du comité Saint-Laurent.



* Un Époisses affiné au marc de Bourgogne qui a été désigné vice-champion du monde au World Cheese Awards 2021 qui se déroulait du 3 au 6 novembre à Oviedo, en Espagne.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati