« Laisse Parler Ton Cœur » en Saône-et-Loire

ecosystem en partenariat avec la Communauté Urbaine Creusot-Montceau et le SIRTOM de la Région de Chagny, lance l’opération « Laisse Parler Ton Cœur », une collecte solidaire de jouets d’occasion. Organisée du 20 au 28 novembre 2021 pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la collecte aura lieu dans 31 points de collecte répartis dans le département de la Saône-et-Loire. Cet appel au don va permettre à des centaines de familles modestes d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, mais également de prolonger la durée de vie de milliers de jouets.

Quels jouets donner et où ?

Tous les jouets d’occasion en bon état et complets sont attendus dans les points de collecte déployés spécialement sur le territoire. Qu’ils s’agissent de jouets électriques, électroniques, en bois, de société, puzzles, peluches, poupées, déguisements pour tous âges…. Ils méritent de ne pas terminer leurs vies, abandonnés dans une cave ou une armoire, et pourront surtout faire le bonheur d’autres enfants.

Confiés à l’association Emmaüs d’Étang-sur-Arnoux et de Chalon-sur-Saône, les jouets collectés seront ensuite triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état, pour qu’ils soient offerts à des familles en difficultés ou revendus à prix solidaires, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Les hottes du « père Noël de la seconde main » sont prêtes à accueillir les dons et sont disponibles du 20 au 28 novembre, dans des écoles, des déchetteries, des médiathèques, des mairies, des bibliothèques… Toutes les informations concernant les adresses, les jours et horaires d’ouverture sont disponibles sur le site de l’opération www.laisseparlertoncoeur.orgou

Mairie d'Epinac - Place Charles de Gaulle 71360 EPINAC (Du 20 au 28 novembre 2021)

Mairie de Chagny - 4 rue de Beaune 71150 CHAGNY (Du 20 au 28 novembre 2021)

Mairie de Couches - Place de l'Hôtel de Ville 71490 COUCHES (Du 20 au 28 novembre 2021)

Mairie de St Léger sur Dheune - 42 rue du 8 mai 1945 71510 ST LEGER SUR DHEUNE (Du 20 au 28 novembre 2021)

Mairie de Verdun sur le Doubs - Place de l'Hôtel de Ville 71350 VERDUN SUR LE DOUBS (Du 20 au 28 novembre 2021)

Mairie de St Loup Geanges - 12 rue Jean Baptiste Cautin 71350 ST LOUP GEANGES (Du 20 au 28 novembre 2021)

Déchetterie de Chagny - route de Lessard 71150 CHAGNY (Du 20 au 28 novembre 2021)

Déchetterie de Chassagne Montrachet - ZAC Pré Fleury 21190 CHASSAGNE MONTRACHET (Du 20 au 28 novembre 2021)

Déchetterie d'Epinac - rue de la Gare 71360 EPINAC (Du 20 au 28 novembre 2021)

Déchetterie de Pontoux - RD73 71270 PONTOUX (Du 20 au 28 novembre 2021)

Déchetterie de St Léger sur Dheune - Prairie des Marots 71510 ST LÉGER SUR DHEUNE (Du 20 au 28 novembre 2021)

Bureaux SIRTOM - route de Lessard 71150 CHAGNY (Du 20 au 28 novembre 2021)

Château de la Verrerie - Château de la Verrerie 71200 LE CREUSOT (Ouverture pour dons sur la semaine européenne de réduction des déchets du 20 au 28 novembre, pendant les horaires d'ouverture au public des sites.)

Ateliers du Jour - Quai Jules Chagot 71300 MONTCEAU-LES-MINES (Ouverture pour dons sur la semaine européenne de réduction des déchets du 20 au 28 novembre, pendant les horaires d'ouverture au public des sites.)



Un geste responsable et solidaire

Lancée par ecosystem en 2010, « Laisse Parler Ton Cœur » permet aux petits et grands de donner une seconde vie à leurs jouets inutilisés. La durée d’utilisation d’un jouet par un enfant peut parfois être de quelques heures, alors permettre à un second, troisième ou quatrième enfant de prolonger la vie de celui-ci est sans aucun doute un geste concret pour éviter le gaspillage.

Par ailleurs la solidarité prend tout son sens dans cette opération, puisque les donateurs permettront à 60 structures de l’économie sociale et solidaire de réemployer les jouets collectés, au profit de familles modestes.

Quant aux jouets qui ne pourront trouver un nouveau propriétaire, ils seront dépollués et recyclés dans le strict respect des normes environnementales par ecosystem en charge de la seconde vie des équipements électriques et électroniques.

Donatien Drilhon directeur adjoint de la communication chez ecosystem déclare, « Laisse Parler Ton Cœur, est devenu en 10 ans un rdv annuel pour les collectivités territoriales qui accueillent les points de collecte et pour les citoyens toujours plus nombreux à donner leurs jouets. Nous sommes fiers de mener une opération à la fois utile et solidaire, qui permet à des dizaines d’associations d’aider des familles en difficultés. L’édition 2020 en est une parfaite illustration, puisque nous avons collecté un nombre record avoisinant les 120 000 jouets, malgré la crise du Covid et les restrictions de déplacement de l’époque. Nous constatons que la prise de conscience des Français face aux enjeux de la responsabilité environnementale et sociale se transforme en des actes concrets ».

L’implication de 50 collectivités territoriales

Cette année, 50 collectivités territoriales sont partenaires de l’opération et permettent à ecosystem de déployer 600 points de collecte répartis sur 400 communes en France. La mobilisation des collectivités et des communes, à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, se développe tous les ans. L’ampleur nationale et l’ancrage local de cette opération sont rendues possible grâce aux collectivités, qui travaillent avec ecosystemdepuis 15 ans, à améliorer la prise en charge des équipements électriques au travers du réemploi ou à défaut du recyclage.