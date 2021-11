Ombres et Couleurs, une exposition organisée par la municipalité de Châtenoy en partenariat avec l’association Copains Couleurs.

L’exposition Ombres et Couleurs, c’était ce week-end à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

La mairie avec l’association Copains couleurs avait réuni 26 exposants pour ce cru 2021 regroupant des peintures et des sculptures d’artistes amateurs.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy, accompagné de Françoise Vaillant conseillère départementale et d’élus, est venu voir les différentes œuvres exposées et saluer les artistes présents. Il a prononcé un discours de bienvenue, rappelant le bien que cela produit de pouvoir à nouveau organiser ce genre de manifestations. Il a remercié Pascale Lepers qui avait en charge de mener et gérer ce projet d’exposition. Il a eu une pensée pour Isabelle qui était adjointe à la culture. Il a aussi remercié Pierre Patenet président de Copains Couleurs. A la suite du discours d’accueil, la municipalité a offert le verre de l’amitié.

Peintures abstraites, paysages, bords de mer, aquarelles, sculptures, etc…ont ravi les yeux des visiteurs à l’image des toiles de Lucienne Coulon qui fait partager ses plages bretonnes.

La spontanéité du coup de feutre, du stylo à bille ou de la plume donne un autre relief aux tableaux de Victorine Lhote, jeune Châtenoyenne qui a une méthode moderne d’exprimer son art.

Ou encore des peinture abstraites, mais pas si abstraites que ça avec un peu d’imagination, d’Elisabeth Jager. La créativité, l’image du moment lui servent de base à ses tableaux.

Deux jours d’exposition à la salle des fêtes où chacun a pu s’adonner à la rêverie au milieu de fleurs, oiseaux, cascades imaginaires, voiliers donnant envie d’aventures et bien d’autres toiles plus belles les unes que les autres.

