Semaine Éuropéenne pour l’Emploi des Personnes en situation de Handicap (SEEPH 2021)

Financé par l’A.R.S (L’Agence Régional de Santé), le PDIP 71 est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) de trois associations du département de Saône-et-Loire : les Papillons Blancs Saône et Loire, les PEP 71 et la FOL 58. Les conseillers en insertion du PDIP 71 accompagnent aussi bien des travailleurs d’ESAT* émettant le souhait de s’insérer durablement en milieu ordinaire de travail, que des jeunes accompagnés en SIPFP* (IME* ou en ITEP*), en SESSAD,* en favorisant leur qualification par le biais de contrats d’apprentissage. Ainsi, accompagner la volonté des personnes reconnues travailleur handicapé et favoriser l’inclusion professionnelle en faisant tomber les préjugés est le cœur de la mission du PDIP 71 !

Le PDIP71 accompagne les personnes en situation de handicap à construire leur projet professionnel et à vérifier leur employabilité en milieu ordinaire de travail. En relation étroite avec les établissements prescripteurs, elle plaçe la personne au centre de l’accompagnement. Les équipes sensibilisent, conseillent et accompagnent les employeurs dans toutes les difficultés qui pourraient être rencontrées. Leur travail de prospection auprès des employeurs se réalise toujours en partant de profils identifiés. Pour cette année 2021 le FDIP a accompagné 126 personnes en milieu professionnel et 29 ont décroché un CDI.

Aussi à l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le Pôle Départemental d’Insertion professionnel de Saône-et-Loire avait organisé mardi 16 novembre à 9 heures un petit déjeuner presse.

Sur place, info-Chalon a posé plusieurs questions à Etienne Girod, chef de Service du FDIP :

Que représente pour vous la ‘SEEPH 2021’ ?

E.G : « Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapés, cette semaine met en lumière toutes les initiatives et tout ce qui se passe sur l’insertion des personnes handicapées. Donc, on se disait nous, que c’était la bonne semaine pour pouvoir communiquer sur notre activité, sur ce qu’on fait et communiquer aussi sur cette année qui s’annonce déjà très faste en terme d’insertion ! ».

Alors justement qu’avez-vous privilégié cette année 2021 en terme d’actions ?

E.G : « D’abord cette année, spécifiquement, cela a été de reprendre les accompagnements de groupe et les accompagnements individuels qui ont été compliqués l’année précédente suite à la crise de COVID et pour nous la baisse de bénéficiaires. Par contre cette année,cela a augmenté grâce à la reprise économique et on voit un grand boom du nombre d’insertions, donc on essaie d’accompagner la tendance au mieux ! ».

Qu’est-ce qui change cette année pour les personnes en situation de handicap ?

E.G : « Cette année cela repart et repart même très fortement et pour nous c’est très intéressant et il ne va pas vous échapper que l’on arrête pas de parler de difficulté à trouver de la main d’œuvre, de difficulté à trouver des salariés et de ce fait, les entreprises commencent à élargir leur spectre du recrutement et commencent à se dire que des personnes qui sont en IME ou en ITEP… peuvent représenter des salariés intéressants ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence :

D’Emilie Broyer, Responsable Sécurité et référent Handicap à Carrefour ‘suplay’ Mâcon,

De Jean Yves Moissonnier, bénéficiaire PDIP 71,

De Julie Letouzey, conseillère en Insertion PDIP,

Et de Muriel Dherissart, Conseillère en insertion PDIP et Christophe Raddaz, Stagiaire PDIP…

S’en suivait le témoignage de l’insertion professionnelle de Jean Yves Moissonnier au sein de son entreprise carrefour en accompagnement par madame Letouzey, Conseillère en Insertion PDIP et d’Emilie Broyer, Responsable Sécurité et référent Handicap représentant la société Carrefour

Pour information : ESAT : Établissements et Services d’Accompagnement par le Travail - IME : Institut Médico-Éducatif - ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique - SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile - SIPFP : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle

