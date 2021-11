Avis mitigé des riverains, sur le projet d'aménagement de la rue de Dracy.

La mairie de Givry a présenté aux riverains son projet d'aménagement de la rue de Dracy, qui fait suite aux travaux qui ont été engagés en janvier 2021, pour renouveler les conduites d'eau vétustes, enfouir les réseaux électriques et télécoms, et moderniser l'éclairage public.

Cette présentation s'est déroulée lundi soir à la salle des fêtes de Givry, en présence d'une cinquantaine de personnes et dans le respect des gestes barrières.

« Un aménagement durable, qui s'inscrit dans le projet global de la commune »

Le Maire de la commune, Sébastien Ragot, a ouvert cette réunion en précisant que l'aménagement de la rue de Dracy s'inscrit dans un projet plus global de rénovation de la voirie givrotine. Son état actuel nécessite de nombreux travaux, qui seront réalisés les uns après les autres, d'une «manière durable », c'est à dire, en tenant compte du besoin des différents usagers, en améliorant leur sécurité et en favorisant la végétalisation.

Il a ensuite insisté sur l'importance que revêt la rue de Dracy pour la commune de Givry. Déjà parce qu'elle est située à l'entrée du village et donne une première image du village. Ensuite, parce que de nombreux jeunes l'utilisent dans les deux sens, et qu'à ce jour, leurs déplacements ne sont pas sécurisés.

Un projet qui amène à découper la rue de Dracy en 3 tronçons

Pascal Lamure, maître d'oeuvre, et Viola Thomassen, paysagiste concepteur, ont ensuite procédé à la présentation du projet, qui a amené à couper la rue de Dracy en 3 tronçons : De la place d'Armes à la rue du Puits Bréchet, de la rue du Puits Bréchet à la rue des Tilles et de la rue des Tilles à l'entrée de Dracy le Fort.

Sur l'ensemble de la rue, les objectifs seront de réduire la vitesse « ressentie » des véhicules, refaire les revêtements de sol et améliorer le gestion des eaux pluviales

Sur le premier tronçon, il est proposé de maintenir les trottoirs existants de chaque côté, en assurant une continuité, qui n'existe pas aujourd'hui, du fait de l'absence de « bateau ». La création de places de stationnement temporaire est aussi envisagée à proximité du marché.

Sur le deuxième tronçon, la seule modification concerne la sécurisation de l'intersection des rues de Dracy, des Tilles et du puits-Bréchet, via un aménagement en plateau.

Et pour le troisième tronçon, où il n'existe pas de trottoir actuellement, le projet se donne pour objectifs de :

Créer un cheminement sécurisé cycle-piéton, qui changera de côté au niveau du numéro 55.

Sécuriser le passage piéton prévu pour ce changement et créer un espace convivial à proximité

Valoriser le secteur avec des végétaux

L'éclairage public va être modernisé :

Brun0 Badet, Conseiller délégué en charge des bâtiments, a informé l'assistance que l'éclairage de la rue avait été complètement revu. Il a précisé que les candélabres qui sont prévus, seront les mêmes que ceux qui sont installés Place d'Armes et des combattants.

De nombreuses réactions des participants

A commencer par le sentiment assez général que les solutions proposées ne suffiront pas à ralentir les véhicules sur cette rue, qui restera très roulante malgré les aménagements prévus. Avec en plus, la crainte que ce projet génère une nuisance sonore encore plus importante, avec l'implantation de pavés sur les côtés de la chaussée, pour contraindre les véhicules à ralentir

Les riverains souhaitent aussi que l'intersection des rues de Dracy, des Tilles et du Puits-Bréchet, qui pour certains est actuellement très dangereuse, soit encore plus sécurisée.

Plusieurs participants ont ensuite émis de grandes réserves sur la sécurisation du passage piéton, prévu sur le 3ème tronçon. Ils pensent que les mesures prévues pour ralentir les véhicules à ce niveau sont insuffisantes et demandent tout simplement que, pour éviter cette traversée, le cheminement reste sur un même côté, de préférence celui où se trouve le chemin dracysien qui mène au city-stade.

La question de la légalité de ce cheminement a même été posée par Jérôme Rémy, Président de l'association VélosurSaône, qui s'était invitée au débat. Pour lui, cette notion de cheminement n'existe pas dans le code de la route. Ce n'est pas un trottoir, où les cyclistes de plus de 8 ans sont interdits, et ce n'est pas une voie verte, dont la largeur minimale est de 3 mètres. Il estime donc que « les cyclistes sont les grands oubliés de ce projet ». et craint que la solution proposée génère des conflits entre piétons et cyclistes, voire même des accidents.

Il affirme en plus que ce projet n'est pas conforme à la Loi d'orientation des mobilités, qui a été promulguée le 24 décembre 2019, et dont l'article 162 imposerait aux collectivités de prévoir une aménagement cyclable, lorsqu'on réalise des travaux dans une rue.

Enfin, tout le monde s'est accordé sur le danger représenté par l'instauration de places de parking provisoires à proximité du marché. Pour appuyer leurs propos, certains ont fait référence au stationnement « sauvage » qui existe déjà, et qui fait prendre de grands risques aux automobilistes.

La concertation n'est pas terminée et la date de fin des travaux sera très probablement repoussée :

En conclusion de cette présentation, Sébastien Ragot a remercié les participants pour leurs remarques et suggestions. Il a confirmé que la Municipalité restait ouverte à la discussion et à invité ceux qui le souhaitaient à venir en Mairie pour formuler d'autres remarques.

Cette concertation, qui est bien sûr indispensable, risque néanmoins de décaler encore un peu plus la fin des travaux, initialement annoncée en février 2022. Mais malgré les demandes, aucune nouvelle échéance n'a été donnée, si ce n'est une confirmation que le coût de ces travaux avait été budgété sur 2022 ...