AVIS DE DECES - Monsieur Patrick PLAT

SENNECEY-LE-GRAND, LALHEUE



Mme Josette Plat,

son épouse ;

ses frères et sœurs ;

beaux-frères et belles-sœurs ;

neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire-part du décès de

Monsieur Patrick PLAT

survenu à l'âge de 63 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 23 novembre 2021 à 9h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Monsieur Plat repose à la chambre funéraire à Buxy jusqu'au dimanche 21 novembre inclus.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.