Don du sang : Deux donneurs bénévoles s’expriment sur leur choix civique

Deux hommes totalement différent de tempérament et d’attitude ont bien voulu répondre à notre interview.

Patrick Gerthoffer, un homme discret qui s’est engagé dans le don du sang bénévole alors qu’il avait 30 ans. Il faisait partie d’un groupe de copains dans son Alsace natale et était le seul à ne pas avoir donner son sang par peur de la piqure « Je me suis rendu compte que cela était indolore donc j’ai continuer jusqu’à aujourd’hui. »

Ancien cheminot, formé comme apprenti au sein de la SNCF, il progressera durant 20 ans en Alsace du coté de Mulhouse pour terminer sa carrière comme cadre en Bourgogne à Chalon sur Saône ou il était installé depuis 1999. Il a rejoint l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Châtenoy le Royal il y a 5 ans afin de donner un coup de main et en rapport avec ses convictions de donneur de sang total : « On peut donner son sang dans le choix de la fréquence et bien sur être apte à ce type de don. Je ne peux qu’encourager les gens à venir, de tenter une première fois comme je l’ai fait. Venir pour voir et comprendre le pourquoi d’un tel geste, d’autant qu’il n’est pas nécessaire de participer à chaque collecte organisée à Châtenoy comme ailleurs. C’est un acte citoyen de solidarité car je pense que demain je serais peut-être demandeur d’un produit sanguin. Il est important qu’il y est de nouveaux donneurs, cela ne prend pas de temps. C’est pourquoi je me permet de lancer cet appel pour que chacun sache que ce geste solidaire et spontané est bien utile pour ensuite assurer une certaine fidélité et permettre de continuer ces collectes. » Le message de Patrick Gerthoffer est très clair.

Gérard Guinot, chalonnais d’origine, connu comme bénévole dans différentes associations locales ou chalonnaises, effectuait en 2001 son premier don. Retraité depuis le 1er janvier 2015, il était employé communal à Châtenoy le Royal. C’est à cette période qu’il dit s’être engagé auprès de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles et de l’ESF : « En venant aux collectes cela me permet de donner mon sang pour sauver des vies mais aussi de retrouver des amis bénévoles comme moi avec qui l’accueil est agréable, de rester en contact et de rencontrer d’autres amis du monde associatif dans lequel je suis très impliqué. »

Deux hommes qui encouragent à venir donner son sang pour aider les autres, tout en sachant que peut-être un jour ils pourraient survivre grâce aux dons d’autres bénévoles et qui pensent que la personne humaine est la plus précieuse des richesses.

JC Reynaud