Bienvenue à Alézyo VIGNERON

Alézyo VIGNERON est né le 14 novembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. ll est le deuxième enfant de Marie VIGNERON après Lenzo, 18 mois, et le quatrième enfant d'Elodie SCHIED après Quentin, 16 ans, Jeanne, 11 ans et Lenzo, 18 mois. Marie ne travaille pas et Elodie est tatoueuse. La petite famille réside à Saint-Marcel.