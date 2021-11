Soirée clients réussie pour l’agence Startpeople à Chalon-sur-Saône

Jeudi 25 Novembre, à partir de 17 heures 30, 13 Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône, à l’agence Startpeople, avait lieu une soirée clients. L’occasion pour les adhérents de cette agence de recrutement de découvrir des locaux flambants neufs occupés depuis le mois de juin 2021.

Cette agence de recrutement ouverte depuis 9 ans et qui était située auparavant Avenue Jean Jaurès, s’est installée en plein centre ville et propose du travail intérimaire mais aussi propose à ses clients des contrats dans diverses sociétés en C.D.D et C.D.I.

Dorénavant, dans cette agence, ce seront donc cinq conseillères qui dans un espace plus spacieux pourront proposer des jobs sur le chalonnais et grand chalonnais.

Aurélie Zimmerman responsable du secteur chez Startpeople confiait à info-chalon : « Ce soir dans nos locaux entièrement rénovés, nous en avons profité pour inviter tous nos clients mais aussi la Mairie de Chalon pour leur montrer nos locaux et les remercier de leur fidélité ».

L’agence Startpeople forte de ses 230 agences en France, recrute actuellement et propose des postes clés dans tous les secteurs d’activités en proposant également CDI, formations et autres, n’hésitez pas à les contacter (tél 03 85 45 85 60).

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, assisté de John Guigue, 5e Adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement et de Véronique Avon, Déléguée Municipale, chargée de l’animation commerciale.



J.P.B