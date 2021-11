Une semaine parsemée d'éclaircies et d'averses en Saône et Loire

Nouvelle semaine très automnale attendue sur la Saône et Loire.

Encore une semaine parsemée de belles éclaircies et d'averses pour les jours à venir en Saône et Loire. Météo France prévoit des maximales qui ne dépasseront pas les 7°c. Un redoux générateur d'averses tout au long de la semaine. Attention à la fraîcheur matinale, avec des températures tout juste négatives sur les prochains jours. Bonne semaine à toutes et à tous.