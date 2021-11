AVIS DE DECES - Monsieur Jean COULON

CHALON-SUR-SAÔNE, LUX, SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE, FRAGNES-LA-LOYÈRE



Mme Marcelle Coulon ,

son épouse ;

Serge et Marinette Coulon,

Daniel et Jocelyne Coulon,

Martine et Laurent Pascal ,

ses enfants ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants et leurs conjoints ;

son arrière-arrière-petite-fille ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean COULON

survenu à l'aube de ses 98 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 2 décembre 2021, à 15h15, en la salle du crématorium de Crissey.

Ni fleurs. Ni plaques.

Jean repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital.