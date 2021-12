Parole d’éleveuse de poules : « J’apprécie la présence des renards » !

Une éleveuse de poules pondeuses témoigne de son expérience sur le site de l’ASPAS : « En 15 ans, nous n’avons jamais eu à nous plaindre des renards. La seule fois où nous avons eu plus d’une centaine de poules tuées, c’était par des chiens de chasse. »

L’ASPAS, association pour la protection des animaux sauvages, a lancé une action pour recueillir la parole des agriculteurs qui acceptent de cohabiter avec ceux que certains appellent des « nuisibles », ou « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Info-Chalon a déjà présenté cette association parmi d’autres, à propos de la polémique autour du renard, espèce la plus tuée en France (voir article : Chasseurs versus Renards : un combat inégal ICI).

Dans le cadre de cette action, Élisabeth B, éleveuse de poules pondeuses dans le Tarn-et-Garonne, a rempli pour l’ASPAS une « déclaration de non-dégât », qu’Info-Chalon relaye ici.

« Bonjour,

Suite à votre appel aux professionnels de l’élevage de volailles sur la cohabitation possible avec la petite faune sauvage, dont le renard, je tiens à vous apporter mon témoignage :

Depuis 15 ans, nous avons un élevage de 3 500 poules pondeuses, en Label Rouge et plein air, dans le Tarn & Garonne.

Les poules disposent de 3,5 hectares de prairie arborée où elles évoluent librement dans la journée. Le soir, elles rentrent d’elles-mêmes au poulailler et nous fermons les trappes.

En 15 ans, nous n’avons JAMAIS eu à nous plaindre des renards. En effet, ces animaux discrets et craintifs ne rôdent que la nuit. Et même si, par hasard, l’un d’eux avait attrapé une poule sortie du parc, j’estime que c’est « de bonne guerre » étant donné que nous exploitons une grande partie de leur habitat.

Par contre, la seule fois où nous avons eu un énorme préjudice et plus d’une centaine de poules tuées en plein jour, c’était il y a 3 ans lors de l’intrusion de CHIENS DE CHASSE dans notre enclos. Inutile de vous détailler les horreurs que nos poules ont subies, ainsi que le traumatisme à long terme qui a évidemment agi aussi sur le taux de ponte… Les chasseurs responsables se sont à peine excusés, sans aucune empathie pour les nombreux animaux blessés et agonisants, se retranchant derrière leurs assurances.

Chaque fois que j’entends des gens se plaindre des renards, je leur suggère juste de fermer leurs poulaillers le soir, ce qu’ils ne font pas, par paresse et négligence.

Les élevages de volailles, quels qu’ils soient, favorisent la prolifération des rongeurs, et c’est bien normal que le renard fasse son boulot de prédateur, c’est pourquoi j’apprécie sa présence, qui est une meilleure solution que l’épandage de raticides : écologique et gratuit.

Merci à vous de réhabiliter le renard en particulier et toute la petite faune naturelle que nous ne voulons pas voir disparaître. » Élisabeth B, éleveuse de poules pondeuses dans le Tarn-et-Garonne.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Témoignage en ligne : C’est ici.

Si, vous aussi, vous souhaitez témoigner, rendez-vous sur le site de l’ASPAS :

Vous êtes agriculteur professionnel, ou simple particulier avec une basse-cour ? L’ASPAS vous invite à remplir une déclaration de non-dégât via ce formulaire en ligne.