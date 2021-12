Coup de gueule du sénateur Marie Mercier : Eric Zemmour serait-il un acteur de films X ???!!!

C'est dans la nuit du 9 au 10 juin 2020 que j'ai fait voter un amendement pour protéger les mineurs des images pornographiques gratuites.



Il a fallu plus d'un an au Gouvernement pour signer le décret d'application du texte : le CSA peut désormais mettre en demeure les sites concernés de contrôler l'âge des internautes et saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour bloquer l’accès aux sites hors la loi. Nous en attendons toujours les premiers effets.



Il semblerait que le clip de campagne de monsieur Zemmour mis en ligne le 30 novembre 2021 ne soit plus accessible facilement dans son intégralité. Faut-il mettre les vidéos de monsieur Zemmour sur les sites pornos gratuits pour exiger pièce d'identité et carte bancaire ?

La violence des films X destinés aux adultes entraîne des dégâts psychologiques graves chez nos enfants. Quelle est cette société qui ne les protège pas ?



--

Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal