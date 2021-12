COVID19 - Le port du masque obligatoire en extérieur fait son retour en Saône et Loire à compter de ce samedi

Sur le Chalonnais, les communes de Chalon-sur-Saône, Saint-Marcel, Saint-Rémy et Chatenoy-le-Royal sont concernées.

COVID : Extension du port du masque en Saône-et-Loire



En concertation avec les maires concernés, la décision a été prise par arrêté préfectoral d’imposer le port du masque en extérieur dès ce samedi 4 décembre 2021 dans les communes suivantes : Mâcon, Charnay-les-Mâcon, Chaintré, Varennes-les-Mâcon, Crèches-sur-Saône, Vinzelles, Chalon-sur-Saône, Saint-Marcel, Saint-Rémy et Chatenoy-le-Royal, Autun, Blanzy, Le Breuil, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montcenis, Montchanin, Saint-Vallier, Sanvignes-les-Mines, Torcy.



Le périmètre de l’obligation pour ces communes est défini dans l’arrêté préfectoral du 3 décembre, consultable sur le site internet des services de l’État de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/extension-de-l-obligation-du-port-du-masque-en-a14482.html



Cette décision vise à protéger les populations face à une propagation du virus qui ne décélère pas (le taux d’incidence en Saône-et-Loire est de 384,8/100 000 habitants selon Santé Publique France contre 311/100 000 au niveau national) et pour permettre à nos centres hospitaliers de faire face à la pression due à la COVID19. Au 3 décembre 2021 101 personnes étaient hospitalisées dont 10 en soins critiques, selon les chiffres de l’Agence régionale de santé.



Des contrôles pédagogiques menés par les forces de l’ordre auront lieu ce week-end. A partir de ce lundi, toute personne ne respectant pas l’obligation de port du masque dans les lieux concernés par l’arrêté sera verbalisée d’une amende de 135€.



La vaccination, le respect des règles de distanciation, du port du masque, du lavage des mains et la limitation des interactions sociales sont la clé pour limiter la diffusion de l'épidémie. Chacun doit rester vigilant dans tous les actes de la vie quotidienne, pour protéger les autres, et les personnes les plus fragiles.