Illuminations du 8 décembre : informations riverains

La Ville de Chalon-sur-Saône renoue avec ses traditions et tient à fêter dignement les Illuminations du 8 décembre. Cette année, deux compagnies, les Karnavires et les Commandos Percu, uniront leur créativité pour proposer des spectacles féériques, mêlant pyrotechnie, feu et percussions. À 18 heures 30, quatre déambulations distinctes partiront de quatre points distincts de la ville (Rue de la Citadelle, Place Damichel, Place de l'Hôtel-de-Ville et Rue du Pont) pour se réunir en un final somptueux (19 heures).