AVIS DE DECES - Madame Yvette LAMBERT née FRANÇOIS

FARGES-LÈS-CHALON, TOURNUS, CHALON-SUR-SAÔNE, CHÂTENOY-LE-ROYAL



Ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse et la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette LAMBERT

née FRANÇOIS

survenu le 1er décembre 2021, à l'âge de 92 ans.

Un temps de recueillement lui sera dédié ce jeudi 9 décembre 2021, à 11h30, à l'ancien cimetière de Farges-lès-Chalon.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Elle a rejoint son époux

Hubert

décédé en 1984.