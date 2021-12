Tout le programme des Illuminations de ce mercredi à Chalon-sur-Saône

Afin de participer aux festivités, les Chalonnais sont invités à déposer des bougies à leurs fenêtres pour faire scintiller Chalon.

Déambulation: Compagnie Karnavires / Compagnie Les Commandos Percu

Venus du fond du temps et de demain, ces artistes nous rappellent que nous sommes assis sur une boule de feu et qu’il n’est pas de plus grande sorcellerie que cette fusion, qui éloigne les ombres et rapproche les hommes...

Vertige, feux d’artifice d’émotion, rituels, sentiments immédiats de toucher à l’essence de l’humanité, ce spectacle est une initiation à notre condition humaine dans sa beauté terrible et élémentaire.

Comment faire ressurgir la lumière, comment faire vibrer les êtres ? Se réunir, s’assembler, se retrouver à nouveau dehors pour de grandes processions païennes ? Le défi n’est pas de proposer un spectacle post-apocalyptique, mais de revenir aux fondamentaux de la vie : observer, recycler les matériaux et les bruits du monde pour réinventer l’espace public au travers d’une création unique, une musique vivante, incarnée...

Au sein de toutes les cultures, malgré nos différences, il existe un langage commun du rythme,

une musique qui parle au ventre et se transforme en un grand feu poussé par les tambours et la clameur.

C’est un spectacle unique où les percussions, la danse et le feu défient le temps et la nuit, jusqu’au vertige de son final volcanique.

Mercredi 8 décembre à 18h30

Départs simultanées aux quatre coins de Chalon :

Citadelle, devant le numéro 25 de la rue de la Citadelle

Saint-Jean des Vignes, place Damichel

Place de l’Hôtel-de-Ville

Rue du Pont

En partenariat avec Chalon dans la rue



Déambulation poétique & lumineuse

Imprégnée librement du Petit Prince d'Antoine de Saint-Éxupéry, La Chapka du Dahut vous donne rendez-vous pour une déambulation poétique et lumineuse au coeur de la ville. Une rencontre impromptue, un instant filant comme une étoile, bouleversant comme un astéroïde.

Mercredi 8 décembre à 20 h, au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville

Mais aussi... à partir de 18h…

Rue de la Citadelle

Les commerçants du quartier de la Citadelle vous proposent des illuminations avec au programme dégustations et ambiance musicale…

Association Les Glaneurs du Chalonnais

Distribution de soupes et photophores Place de l'Obélisque

Paroisse Saint-Just de Bretenières

Procession mariale aux flambeaux. Départ église St Pierre/rues piétonnes pour rejoindre la Cathédrale Saint-Vincent

Rotary Club Chalon Bourgogne Niepce

Vente de soupe, vin chaud, huîtres et petites gourmandises, devant le magasin l'Amaryllis 21 rue du Châtelet

Lions Club Saocouna

Vente de vin chaud et gaufres devant la bijouterie Gauvin, 3 rue du Châtelet

Lions Club Chalon Doyen

Vente de vin chaud devant la boutique Optique Richard Rue au change

Société Musicale La Vaillante

Festivités du 8 décembre Place de l'Obélisque

Association les Papillons Blancs Bourgogne du Sud

Vente de Père Noël en pain d'épices au profit des personnes en situation de handicap , Place de Beaune

MSA Bourgogne

Vente de vin chaud, beignets et gougères Rue de la Citadelle