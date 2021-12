Et si les contes parlaient de la vie aux élèves...?

Jeudi matin,les élèves de CP CE1 CE2 de l'Ecole Jean Moulin et les CM1 CM2 de l'Ecole Anne Franck ont vu avec grand plaisir arriver l'équipe d'enregistrement de "la radio qui conte " pour écouter deux histoires proposées par Emmanuelle Lieby et Anne Prost Cossio,sur le thème universel de l'amour.

Un petit grand père et une petite grand mère qui s'aiment quoi que la vie leur réserve ,et une princesse peu conventionnelle amoureuse d un berger. Les élèves ont ri ,souri,participé et terminé cet enregistrement avec un mini débat sur le thème de " et pour toi,c'est quoi l'amour ?" Et des réponses,ils en avaient : "L'amour...c'est avoir des fleurs dans l'estomac" "s'il y a de l'amour, il y a de la haine" "quand on aime on rougit" "quand on aime parfois c'est triste...si on aime quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre " ... " Aimer quelqu'un c'est avoir toujours envie de jouer avec lui..." C'était la dernière de ce cycle de huit émissions de radio proposées aux élèves de Chalon sur Saône , "Chalon Web radio, la radio qui conte".

Des émissions enregistrées et numérisées par vezio cossio , puis diffusées les mardis matins. Un projet financé par la ville de Chalon et porté par L'éducation Nationale depuis l'an dernier grâce à l'organisation sans faille de Jean Christophe Tavernier puis Séverine Paget, et qui offre un conte tous les mardis matins à écouter en classe en ouvrant le débat sur différents sujets : le vivre ensemble,la différence ,l'égalité garçon fille ,la protection de la terre.....et bien d'autres.

Plus de 1000 élèves participent et écoutent ces histoires en classe ,rendant le slogan de cette radio bien réel :"Oreilles débouchées, imagination déployée!!!" La suite du projet ? Continuer l'an prochain et l'étendre encore à d'autres classes, et pourquoi pas à tous les chalonnais qui ont envie d'écouter des histoires,des histoires qui parlent de la vie . Longue route donc à la radio qui conte !