Première manche réussie pour le marché de Noël givrotin

Elle s'est déroulée dimanche, dans et autour de la Halle ronde, avant la seconde manche qui aura lieu dimanche prochain

Car cette année, le marché de Noël givrotin s'étalera bien sur deux dimanches. Cette décision a été prise par l'Union des Commerçants et Artisans Givrotins (UCAG), organisatrice de l’événement, pour permettre la participation d'un maximum d'exposants, malgré son déplacement dans la Halle ronde givrotine, qui est plus petite que la salle des fêtes.

Selon Aurélien Bry, Président de l'UCAG, cette délocalisation s'appuie sur l'expérience de l'année dernière où, malgré le contexte sanitaire compliqué du moment, la municipalité givrotine avait quand même décidé d'organiser un marché de Noël, Le nombre d'exposants avait été limité, ce qui avait amené à déplacer le marché de la salle des fêtes vers la Halle ronde givrotine. Devant la satisfaction des participants de l'année dernière, l'UCAG a décidé de maintenir l'édition 2021 dans la Halle ronde, jugée plus conviviale et plus proche des commerces locaux, ce qui permet de mieux les associer à la fête.

Et dimanche dernier, les visiteurs ont répondu présents, tout heureux que le marché de Noël ait été maintenu. Ils ont pu faire tranquillement leurs achats auprès des 20 exposants présents, tout en profitant d'une belle ambiance de Noël.

Dimanche prochain, l'UCAG poussera un peu les murs, en piétonnisant une partie de la rue de la République. Ceci permettra d'accueillir de nouveaux exposants, dont les French Gazelles, qui viendront présenter le véhicule qu’elles utiliseront, lors de leur participation à l'édition 2022 du Rallye Aïcha des Gazelles. Le salon de Grégoire profitera aussi de l’événement pour clôturer à 16 heures la collecte d'articles qu'il organise depuis la semaine dernière pour les restos du cœur, avant de proposer au public présent, d'assister au concert du groupe Just Married Band, qui débutera à 16h30.

En pratique :