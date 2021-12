RAPPEL COVID 19 - La médecine du Travail de Saône et Loire se mobilise et propose ses services

Une opération d'envergure est organisée le 21 décembre sur toute la Saône et Loire.

Vous êtes nombreux à nous avoir sollicité afin de savoir si notre Service de Santé au Travail allait s'engager à nouveau dans la campagne de vaccination. Aussi bien vous, chefs d’entreprises, soucieux de la santé de vos employés, que vous, salariés, désireux de vous protéger et protéger les autres.

Il est donc indispensable pour nous, en tant qu'acteur local de Santé et de Prévention au Travail, de répondre à vos demandes et préoccupations. Au vu du contexte sanitaire actuel et des difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour obtenir des rendez-vous au sein des centres de vaccination surchargés, nous avons mis sur pied une action d’envergure le mardi 21 décembre prochain sur toute la Saône-et-Loire.

Nos équipes médicales seront mobilisées pour vacciner, salariés et chefs d’entreprises adhérents à notre association dans le cadre de la dose de rappel contre la COVID19. Le vaccin MODERNA est celui qui sera délivré, il est de type "ARN messager". A l’exception de certains centres, qui ne sont pas adaptés à recevoir du public en nombre nous avons retenus, les centres MT71 de :

Chalon-sur-Saône

Mâcon

La Clayette

Cuisery

Le Creusot

Louhans

Montceau-les-Mines

Vitry-en-Charollais

1150 créneaux sont ouverts pour cette date. Pour pouvoir s’inscrire, il faut que vous remplissiez les conditions suivantes* :

- être salarié(e) ou employeur d’une entreprise adhérente à MT71,

- être âgé(e) de 30 ans et plus,

- être éligible à la dose de rappel (dès 5 mois après votre dernière injection quelque soit le vaccin utilisé dans le cadre du premier schéma vaccinal OU dès 5 mois après infection à la Covid19 si celle-ci est survenue après votre vaccination).

*Si l’un de ces critères n’est pas respecté, nous ne pourrons pas vous vacciner. La vaccination est gratuite et se réalisera en toute confidentialité.

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE ? INSCRIVEZ-VOUS ICI >>>