COVID 19 - A la veille des vacances de Noël, un nouveau conseil de défense ?

Le discours a tendance à devenir alarmiste au fil des jours qui passent. Alors que le variant Omicron vient chambouler les organisations sanitaires, la situation commence à se tendre de plus en plus. En Saône et Loire, les capacités hospitalières liées à la COVID 19 sont occupées à plus de 80 % avec 21 personnes hospitalisées en réanimation et 181 personnes hospitalisées au total pour des pathologies liées à la COVID 19. A la veille des vacances de Noël et des intenses regroupements familiaux de fin d'année, le gouvernement sait qu'il joue serré et devrait annoncer des mesures de vigilance absolue face à la recrudescence de cas, malgré une vaccination qui atteint 97 % des plus de 12 ans. Le conseil de défense qui se tiendra vendredi donnera sans nul doute la tonalité voulue pour les vacances par le gouvernement.