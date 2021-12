Match de retard de Fédérale 2 : RTC 12 – Orléans 36, les chalonnais se font bouger à domicile !

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rugby Tango Chalonnais) recevait en match retard de championnat de fédérale 2, l’équipe d’Orléans, équipe positionnée à la 5ème place du championnat et qui compte un goal-average positif de + 111 points. Les chalonnais eux, restaient sur deux gifles reçues chez le voisin du Creusot et à Pontarlier et venaient de perdre de 2 points à domicile dimanche dernier contre Bourges dans les arrêts de jeu.

L’équipe de Rudy Léger restait donc sur une spirale de défaites successives inquiétantes. Il fallait coûte que coûte obtenir une victoire chalonnaise pour se redonner confiance et s’écarter un peu plus de la zone dangereuse. Mais, c’était sans compter sur une belle équipe d’Orléans, compact dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu, percussions...) venue en terre chalonnaise en conquérante !

Alors les chalonnais ont ils été à la hauteur de la rencontre ? Le résumé de la rencontre info-chalon.

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Bon état Condition atmosphérique : Temps froid

Vent : Aucun Affluence : + de 500 spectateurs

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Orleans : Dinu et Elouet

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Pour Orléans : Lejava et Papillon

Arbitrage : Monsieur Nicolas Maspollo Délégué du match : Christophe Reynes

Carton jaune pour Chalon : Toti (7’), Drivot (57’), Duc (74’).

Carton jaune pour Orléans : Bourhano (19’), Cretu (20’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Vincent Mennweg (12‘), Pablo Fernandes (29’), Damien Muntz (41’), Vincent Genevois 55’, Tave Amaru (61’), Mathis Greneron (61’),

Résumé (début du match 15 H 00)

Les chalonnais vont comprendre dès le début de la partie que la confrontation face aux orléanais ne sera pas de tout repos. Conquérants dans les phases offensives et en percussions, les visiteurs ne sont pas venus à Chalon comme des touristes. D’ailleurs, les tangos vont s’en apercevoir très vite et vont se faire pénaliser une première fois sur un regroupement à 15 mètres légèrement à gauche des poteaux. Pénalité transformée par Junquet (RTC 0 Orléans 3, 4’). Les chalonnais tentent une action offensive et se font contrer au milieu de terrain. Ballon développé par les orléanais qui lancent C Billard sur l’aile droite et l’ailier visiteur va enrhumer les chalonnais pour déborder sur son aile et repiquer au centre pour aplatir entre les deux poteaux. Essai transformé par Junquet (RTC 0 Orléans 10, 15’). Les chalonnais vont obtenir une pénalité face aux poteaux, suite à des violences sur regroupement par l’Orléanais Bourhano, pénalité transformée par T Drivot (RTC 3 Orléans 10, 19’). Malheureusement les chalonnais sont dominés dans tous les secteurs de jeu et ils sont une nouvelle fois puni sur une faute de positionnement à 15 mètres face à leur poteau. Pénalité transformée par Junquet ( RTC 3 Orléans 13, 31’). Chalon tente de réagir et sur une action à 25 mètres des terres orléanaises, les chalonnais vont obtenir une pénalité face aux poteaux qui sera transformée par T Drivot (RTC 6 Orléans 13, 36’). Les tangos reculent sous les assauts continus des visiteurs et vont se voir une nouvelle fois pénaliser pour un hors jeu et une nouvelle pénalité sera transformée par Junquet (RTC 6 Orléans 16, 40’). Cela sera le score la mi-temps !

Début de seconde mi-temps :

Les chalonnais reviennent avec de meilleures attentions pendant les 10 premières minutes et sont un petit peu dominateur dans le camp visiteur. D’ailleurs, ils vont obtenir une pénalité suite à un regroupement et une position de hors jeu orléanaise, qui sera transformée par T Drivot (RTC 9 Orléans 16, 46’). Mais ce n’est qu’une éclaircie dans la noirceur de ce match puisque ce sont les orléanais qui redeviennent conquérants et campent désormais sur les terres chalonnaises. C’est tout logiquement qu’ils vont pousser les chalonnais à la faute et obtenir une nouvelle pénalité qui sera transformée par Junquet (RTC 9 Orléans 19, 49’). Chalon se verra obtenir une pénalité sur le renvoi de la pénalité orléanaise suite à une faute de réception des visiteurs et d’une position de hors jeu sur le regroupement. Pénalité transformée par T Drivot (RTC 12 Orléans 19, 50’). Mais Chalon reste trop indiscipliné et va se faire une nouvelle fois punir d’une nouvelle pénalité à 35 mètres de ses poteaux, qui sera transformée par Junquet ( RTC 12 Orléans 22, 60’). Orléans continue de pousser et va obtenir une pénalité suite à un regroupement, une pénalité légèrement sur le côté gauche des poteaux qui sera ratée par Junquet (67’). Mais la domination orléanaise se fait de plus en plus sentir sur le terrain et c’est fort logiquement que sur l’aile gauche Pingot va s’échapper et se jouer de la vigilance chalonnaise pour déborder et aller aplatir le cuir dans l’embut chalonnais. Un essai qui sera transformé par Junquet (RTC 12 Orléans 29, 70’). Chalon a perdu son rugby et n’y arrive plus et c’est fort logiquement que les joueurs chalonnais vont se faire punir une nouvelle fois en fin de match par Chergui qui va transpercer la défense chalonnaise pour aplatir sous les poteaux. Essai qui sera transformé par Junquet (RTC 12 Orléans 36, 80’), cela sera le score final !

Analyse journalistique :

Côté chalonnais : Difficile de remporter une victoire quand en première mi-temps malgré une supériorité numérique de 15 contre 13, on n’arrive pas à conquérir la partie de terrain de l’adversaire. Très compliqué également, de lutter contre des visiteurs quand on est indiscipliné et que l’on commet bon nombre de fautes de main ou de positionnement sur les regroupements. Pour terminer, Chalon s’est fait bouger à domicile et il faudra éviter que cela se reproduise trop souvent, s’il veut rester en fédérale 2. Tangos, il faut réagir vite et travailler dur aux entrainements pour préparer de la meilleure façon possible la venue d’Antony Métro le 9 janvier 2022, un concurrent direct au maintien !

Côté Orléanais : C’est une belle équipe qui est venue à Chalon et qui mérite largement sa place dans le top 5 de cette fédérale 2. On a aimé les percussions des premières lignes Lemoyne et Grelet, des 2ème et 3ème lignes, Mourrut et Trinques et la pertinence des ailiers Bourhano et Billard. A noter aussi, les bonnes rentrées de Baka, Makolo et Chergui !

Lors de cette rencontre, on notait la présence de Jean-Luc Durand, Membre du bureau de l’O.M.S,

Clin d’œil à la Bandas de Bourgoin Jallieu

Prochain match 9 janvier 2022 contre Antony Métro et le 16 janvier 2022 contre Metz.

