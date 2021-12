Le conseil d'un fidèle d'info-chalon.com verbalisé...

Ok, nul n’est censé ignorer la loi… mais quand tu es employée par le Grand Chalon et que tu te rends à une réunion à la direction, tu mets bien ton disque en évidence sur le tableau de bord…

Et ho surprise, un papillon t’indique que tu vas recevoir une contravention… pour quel motif?

« Absence de dispositif de contrôle de la durée du stationnement »

Un petit tour sur le Dieu Google s’impose pour mieux comprendre:



Depuis le 1er janvier 2012, le disque de stationnement en France, comme dans la plupart des autres pays européens, comporte une seule fenêtre indiquant uniquement l’heure d’arrivée et plus l’heure de départ.



Autrement dit la contravention, la prune, le PV, le procès, la punition, est légitime! Surtout, pas d’information, ni de prévention… non… une punition de 35€ avant les fêtes! Quoique ce serait tout aussi injuste après les fêtes, ou en mars ou en juillet…



Bref… NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI !



Donc un conseil: jetez votre vieux disque offert par votre assureur ou votre garagiste, et rachetez en un neuf, homologué. Les ASVP n’ont pas que ça à faire que de lire l’heure d’arrivée ET l’heure de départ!