COVID 19 - De nouvelles annonces de restrictions ce lundi soir ?

Jean Castex et Olivier Véran s'exprimeront à 19 heures à l'issue du conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres.

A l'issue du Conseil de défense qui se déroule depuis 16h, le Premier Ministre et le Ministre de la Santé tiendront conjointement une conférence de presse ce lundi soir à 19H. Une conférence qui devrait donner le ton pour ces derniers jours de l'année 2021. A priori, alors que la rumeur d'un couvre-feu pour le Réveillon circulait, le doute devrait être levée. Avec plus de 100 000 cas positifs vendredi matin, inversement la France a fait état d'un peu plus de 20 000 cas positifs ce lundi, deux chiffres en trompe l'oeil qui dépendent étroitement de la politique de détection menée.

En attendant, le gouvernement met tout en place afin que le pass vaccinal qui prendra la place du pass sanitaire, soit le plus vite mis en place. Une application qui devrait intervenir à compter du 15 janvier.

Compte tenu de la flambée des cas et surtout du nombre d'arrêts maladie et de leurs impacts sur la vie économique, l'exécutif prévoit ainsi de supprimer la période d'isolement pour les cas contacts d’une personne positive au variant Omicron, à condition qu'ils disposent d’un schéma vaccinal complet. En ce qui concerne les personnes testées positives, quel que soit le variant, le gouvernement envisage de réduire l'isolement à 7 jours contre 10 jours à l'heure actuelle.

