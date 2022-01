PRESIDENTIELLES - Valérie Pécresse dévoile son organigramme de campagne... Gilles Platret et Marie-Claude Jarrot absents

Celle qui a réussi à s'imposer sur le fil alors que bien d'autres scénarios étaient quasi écrits à l'avance, a présenté son équipe de campagne ce mardi. La candidate du parti Les Républicains sait qu'elle a face à elle un défi hors-norme, celui de se qualifier impérativement au 2e tour de la présidentielle, au risque de susciter l'implosion de sa famille politique. Comme annoncé, elle a réuni l'ensemble des candidats du Congrès, insérant chacun au sein du dispositif de campagne. La candidate qui voulait afficher une parité et une place hors-norme attribuée aux femmes au sein de son équipe de campagne s'est quelque peu pris les pieds dans le tapis, affichant 31 femmes pour 59 femmes. Un chiffrage qui a aussitôt soulevé des commentaires du côté de la Macronie, ironisant sur la place faite aux femmes au sein des Républicains.

Côté Bourgogne-Franche Comté, on retiendra surtout les absences de Gilles Platret, ancien porte-parole du parti Les Républicains et vice-président ainsi que celle de Marie-Claude Jarrot, maire de Montceau les Mines et Présidente de l'association des maires de Saône et Loire. Sans doute que l'organigramme a priviligié des têtes d'affiche avec des mandats nationaux, en faisant une large part aux parlementaires. Ainsi, les deux places d'orateurs régionaux sont revenus à Guillaume Larrivé, député de l'Yonne et Ian Boucard, député de Belfort. Faut-il voir un lien entre l'absence de Gilles Platret dans l'organigramme et son positionnement sur les parrainages précisant "j'aviserai si je reçois des demandes dans l'avenir" tenu chez nos confrères de la presse-papier. Un propos quelque peu étrange au regard de ses responsabilités politiques.

Laurent Guillaumé