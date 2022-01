AVIS DE DECES - Madame Bernadette ZURITA née GRILLOT

SEVREY



Bernadette ZURITA

née GRILLOT

nous a quittés le 29 décembre 2021, à l'âge de 64 ans.

Didier, son époux ;

Sébastien et Marie, Vincent, ses enfants ;

Antonin, Eléna et Elliot,

ses petits-enfants adorés ;

Jacqueline Zurita, sa belle-mère ;

ainsi que ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces et toute la famille.

Vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage civilement le vendredi 7 janvier 2022, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.