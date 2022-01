PASS VACCINAL - En Saône et Loire, qu'ont voté les députés ? Corneloup vote contre... Rebeyrotte, Dirx et Untermaier valident et Gauvain... ?

Ils sont 5 députés en Saône et Loire, toujours utile de le rappeler ! Et du coup les 5 étaient appelés à s'exprimer sur le sujet de l'instauration d'un pass vaccinal, supplantant le pass sanitaire qui permettait encore aux non-vaccinés de se préserver une vie sociale à coups de tests payés par leurs soins, et non pris en charge par la Sécurité Sociale (toujours important de le préciser aussi !). En première lecture, le pass vaccinal a donc été adopté par 214 députés. 93 ont voté contre, et 27 se sont abstenus. Finalement, pas grand monde au regard des 577 sièges (disons plutôt 570 ... 7 n'étant pas pourvus).

Finalement 230 députés n'ont pas pris part au vote soit plus que le nombre de parlementaires qui ont validé ce texte législatif qui provoque une onde de choc au sein de la société française. Ce sont finalement 356 députés sur les 570 qui n'ont pas accordé leurs soutiens à ce texte... là aussi, un chiffre à retenir.

En Saône et Loire, les députés Rebeyrotte et Dirx, respectivement députés de la 3e circonscription de Saône et Loire et de la 1ere circonscription, députés LREM ont apporté leurs soutiens aux texte législatif voulu par le gouvernement. A ceux-là, s'ajoute la députée Untermaier (PS) qui a également ratifié le texte par son vote. S'opposant fermement à l'instauration du pass vaccinal, Josiane Corneloup, députée du Charolais-Brionnais a voté contre le texte instaurant le pass vaccinal.

Finalement, Raphaël Gauvain, député de Chalon-Montceau n'a pas pris part au vote malgré pourtant ses déclarations sur les réseaux sociaux, s'étant "endormi".

Laurent Guillaumé